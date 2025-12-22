  • 24° C
Policiaca

Asesinan a "El Gallo" al sur de Ciudad Obregón; se habría resistido a privación de la libertad

El hombre de 36 años se convirtió en la víctima número 21 del mes de diciembre en el municipio de Cajeme

Dic. 22, 2025
Al filo de la medianoche del domingo, sujetos no identificados le arrebataron la vida a un hombre en las inmediaciones de la colonia Aves del Castillo.

Se trata de Francisco, de 36 años de edad, quien fue acribillado en calle Gavilán y Quetzal, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron a las 23:30 horas, cuando tipos armados intentaron privar de la libertad a "El Gallo"; como era conocido en el sector.

El hombre puso resistencia, y sus victimarios le dispararon en repetidas ocasiones antes de retirarse, mientras que vecinos de la zona reportaron los hechos a la línea de emergencias.

Cuando personal de Cruz Roja arribó al sitio, se limitó a cubrir el cuerpo de Francisco con un manto azul, luego de determinar que ya no contaba con signos vitales.

Las investigaciones en la escena del crimen quedaron a cargo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, en tanto que policías y militares "peinaban" la zona, para tratar de ubicar a los homicidas.

Con este hecho, se elevó a 21 el número de muertes violentas registradas en el municipio de Cajeme durante el mes de diciembre.

Roke Arballo
Roke Arballo

Lic. En criminología realice mis prácticas profesionales en la policía estatal investigadora durante un año y posteriormente me enfoque en el periodismo contando actualmente con 7 años de experiencia en el rango, cubriendo mayormente la línea policíaca y complementando la información con los conocimientos adquiridos en mi licenciatura.

