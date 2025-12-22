Asesinan a "El Gallo" al sur de Ciudad Obregón; se habría resistido a privación de la libertad

Al filo de la medianoche del domingo, sujetos no identificados le arrebataron la vida a un hombre en las inmediaciones de la colonia Aves del Castillo.

Se trata de Francisco, de 36 años de edad, quien fue acribillado en calle Gavilán y Quetzal, al sur de Ciudad Obregón.

Los hechos sucedieron a las 23:30 horas, cuando tipos armados intentaron privar de la libertad a "El Gallo"; como era conocido en el sector.

El hombre puso resistencia, y sus victimarios le dispararon en repetidas ocasiones antes de retirarse, mientras que vecinos de la zona reportaron los hechos a la línea de emergencias.

Cuando personal de Cruz Roja arribó al sitio, se limitó a cubrir el cuerpo de Francisco con un manto azul, luego de determinar que ya no contaba con signos vitales.

Las investigaciones en la escena del crimen quedaron a cargo de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía del Estado, en tanto que policías y militares "peinaban" la zona, para tratar de ubicar a los homicidas.

Con este hecho, se elevó a 21 el número de muertes violentas registradas en el municipio de Cajeme durante el mes de diciembre.