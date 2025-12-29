"Malcolm el de en medio" presenta su primer tráiler: ¿Cuándo se estrena?

Después de más de una década fuera de la televisión, una de las familias más caóticas y queridas de la comedia regresa oficialmente. Malcolm el de en medio: Life´s Still Unfair presentó su primer adelanto y confirmó su fecha de estreno, marcando el regreso de Frankie Muniz al papel que lo convirtió en un ícono de la cultura pop a inicios del siglo XXI.

La continuación promete revivir el humor irreverente, las situaciones absurdas y la dinámica disfuncional que hicieron de la serie original un referente televisivo.

"MALCOLM EL DE EN MEDIO" PRESENTA SU PRIMER TRÁILER

La sinopsis oficial adelanta que Malcolm, ahora adulto, regresa a casa acompañado de su hija Leah, luego de que sus padres insisten en que asista a la celebración. Lo que parecía una simple visita se convierte rápidamente en una sucesión de situaciones disparatadas, fieles al espíritu de la serie original.

En el primer avance, el protagonista resume su presente con ironía: "Mi vida es fantástica ahora. Todo lo que tuve que hacer es alejarme de mi familia".

¿CUÁNDO SE ESTRENA?

La miniserie, de cuatro episodios, se estrenará el 10 de abril de 2026 en Hulu para Estados Unidos y en Disney+ para América Latina y el resto del mundo. La historia se sitúa años después del final de la séptima temporada y gira en torno al 40 aniversario de bodas de Hal y Lois, evento que vuelve a reunir a la familia tras un largo periodo de distanciamiento.

La producción contará con el regreso del elenco principal: Bryan Cranston como Hal, Jane Kaczmarek como Lois, Christopher Kennedy Masterson como Francis, Justin Berfield como Reese y Emy Coligado como Piama.

Entre las novedades del reparto destacan Keeley Karsten como Leah, la hija de Malcolm; Vaughan Murrae como Kelly, el menor de los hermanos; Kiana Madeira como Tristan, la novia del protagonista; y Caleb Ellsworth-Clark, quien asumirá el papel de Dewey, personaje originalmente interpretado por Erik Per Sullivan, actor que se mantuvo alejado de la actuación tras el final de la serie.

UN CLÁSICO QUE MARCÓ ÉPOCA

Malcolm el de en medio se emitió originalmente entre 2000 y 2006 por Fox, acumulando 151 episodios y consolidándose como una de las comedias familiares más influyentes de su tiempo. Actualmente, la serie completa se encuentra disponible en Hulu y Disney+.

Con esta nueva miniserie, la franquicia busca conectar con la nostalgia de los fans originales y, al mismo tiempo, presentar a una nueva generación el caos y el humor que definieron a la familia de Malcolm. El reencuentro promete risas, conflictos y una dosis de irreverencia que, a juzgar por el primer adelanto, sigue tan vigente como hace dos décadas.