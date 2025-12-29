Danielle ya no será parte de NewJeans y podría enfrentar millonaria demanda de Ador

La agencia surcoreana ADOR confirmó la terminación del contrato exclusivo de Danielle Marsh, además de anunciar que procederá legalmente en su contra por incumplimiento contractual y presunto daño a la reputación de la empresa y del grupo.

La crisis legal que rodea a NewJeans sumó este lunes un nuevo y delicado capítulo, pues esta decisión podría tener como consecuencia que la idol podría enfrente una multa millonaria, cuyo monto se definirá con base en lo estipulado en su contrato.

ADOR REINCIDE CONTRATO DE DANIELLE

En un comunicado emitido el 29 de diciembre, ADOR señaló que, tras evaluar la situación, determinó que "era difícil que Danielle continuara como integrante de NewJeans y como artista de la agencia".

Horas después, el sello confirmó que presentará una demanda formal, argumentando que la cantante firmó acuerdos en conflicto con su contrato exclusivo, realizó actividades independientes sin autorización y afectó la credibilidad de la compañía.

Este desenlace llega después de más de un año de disputas legales entre ADOR y las integrantes del grupo, conflicto que estalló en noviembre de 2024, cuando las cinco miembros anunciaron de manera unilateral la rescisión de sus contratos, alegando acoso laboral y desacuerdos tras la destitución de la entonces CEO Min Hee-jin.

CONFLICTO DE NEW JEANS Y ADOR

A partir de ese momento, NewJeans emprendió actividades independientes, abrió redes sociales propias, se rebautizó como NJZ y se presentó en eventos internacionales como ComplexCon Hong Kong, pese a los recursos legales interpuestos por la agencia.

La tensión escaló cuando un tribunal de Seúl concedió a ADOR una orden judicial para frenar dichas actividades y, meses después, impuso sanciones económicas: cada integrante debía pagar mil millones de wones por cada actividad no autorizada.

Aunque en octubre la corte determinó que los contratos seguían siendo válidos, el grupo sostuvo que la relación de confianza con la agencia estaba "completamente destruida".

En noviembre, las integrantes anunciaron su regreso a ADOR y se iniciaron conversaciones individuales.

Según la empresa, Hanni ya decidió continuar bajo el sello, Minji sigue en negociaciones y, en el caso de Danielle, no se logró una corrección de las supuestas faltas dentro del plazo establecido, lo que derivó en la rescisión del contrato.

ADOR también adelantó que hará responsables legales tanto a Min Hee-jin como a un familiar de Danielle, a quienes atribuye un papel clave en el conflicto. Aunque la agencia no reveló cifras exactas, confirmó que la penalización económica se calculará con base en una fórmula previamente acordada.

Mientras tanto, el futuro de NewJeans sigue en el aire. ADOR asegura que su prioridad es resolver los malentendidos, restaurar la confianza del público y lograr que el grupo regrese con estabilidad a los escenarios.

Para Danielle, sin embargo, el panorama es mucho más incierto y podría marcar uno de los precedentes legales más costosos en la industria del K-pop reciente.