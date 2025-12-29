¿Quién era Nataly Montserrat González Barro, prima de la esposa de Capi Pérez, hallada muerta en Cancún?

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo confirmó el domingo 28 de diciembre el hallazgo sin vida de Nataly Montserrat González Barro, médica veterinaria de 30 años, en un área verde ubicada en las inmediaciones del fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez, Cancún.

De acuerdo con el comunicado oficial, el cuerpo fue encontrado "sin signos visibles de violencia" tres días después de que se activara el Protocolo Alba para su localización, y la investigación permanece abierta.

El caso cobró notoriedad pública debido al parentesco de Nataly con la influencer Itzel Barro, conocida en redes sociales como Hola Enfermera, quien es esposa del conductor de TV Azteca Carlos Capi Pérez.

Fue precisamente Itzel Barro quien difundió la ficha de búsqueda y solicitó apoyo ciudadano para localizar a su prima cuando aún se desconocía su paradero.

¿QUIÉN ERA NATALY GONZÁLEZ BARRO?

Nataly Montserrat González Barro cursó la licenciatura de Médico Veterinario Zootecnista entre 2015 y 2021 en la Universidad Nacional Autónoma de México.

De acuerdo con su perfil profesional en LinkedIn, en marzo de este año se matriculó en la Universidad Tecnológica de México, donde inició estudios en Psicología, reflejando su interés por ampliar su formación académica.

Además, realizó un diplomado en Seguridad e Inocuidad Alimentaria por la Universidad Anáhuac Mayab y colaboró con el Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios Zootecnistas Quintanarroenses AC.

Su experiencia también incluyó el sector privado: en 2023 se desempeñó como directora ejecutiva de cuentas en Fielko de México, cargo que posteriormente dejó para integrarse a Altta Homes Centro Sur como auxiliar de ventas, empleo que mantenía hasta el momento de su desaparición.

INVESTIGACIÓN SOBRE EL CASO DE NATALY SIGUE ABIERTA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el caso se investiga bajo el protocolo de perspectiva de género. Nataly fue vista por última vez el 25 de diciembre, cuando salió de su domicilio en Cancún durante la noche de Navidad.

Dos días después, el 27 de diciembre, se reportó formalmente su desaparición, activándose el Protocolo Alba. El hallazgo ocurrió el 28 de diciembre, luego de que vecinos reportaran olores fétidos en un área verde frente al fraccionamiento Jardines del Sur 6.

Tras acudir al sitio, autoridades municipales confirmaron la localización del cuerpo, el cual fue identificado horas más tarde por la Fiscalía.

Este hecho se registra meses después de que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportara una disminución del 61% en los homicidios diarios en Quintana Roo, lo que vuelve a poner el foco en los retos persistentes en materia de seguridad y violencia de género.

Hasta ahora, los familiares de Nataly han solicitado respeto, discreción y comprensión para poder transitar su duelo, evitando dar más detalles mientras avanzan las investigaciones. El caso sigue en desarrollo y las autoridades no han descartado ninguna línea de investigación.