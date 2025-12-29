Muere Brigitte Bardot: ¿Quién fue la leyenda del cine, ícono de la liberación sexual y defensora de los animales?

Brigitte Bardot, la emblemática actriz francesa que deslumbró al mundo con su belleza y su presencia en la pantalla grande, ha fallecido a los 91 años en su residencia de La Madrague, en Saint-Tropez. La noticia fue confirmada por la Fundación Brigitte Bardot en redes sociales, aunque las causas de su muerte aún no han sido reveladas.

La actriz, conocida por sus icónicos papeles en películas como "Y Dios creó a la mujer" (1956) y "El desprecio" (1963), dejó una huella imborrable en la historia del cine. A lo largo de su carrera, Bardot fue más que una estrella, se convirtió en un símbolo de emancipación sexual y un referente cultural de la Francia de la postguerra.

DE ESTRELLA DEL CINE A DEFENSORA DE LOS ANIMALES

Tras una exitosa, pero breve carrera en el cine, Bardot se retiró en 1973 para dedicar su vida al activismo en defensa de los derechos de los animales. A lo largo de los años, se convirtió en una de las voces más fuertes en la lucha contra la caza de focas en Canadá y en la protección de diversas especies en peligro. A su activismo, sumó una carrera en la música, destacando su participación en el controvertido tema "Je t´aime... moi non plus", junto al cantante Serge Gainsbourg en 1967.

CONTROVERSIAS Y OPINIONES POLÍTICAS

A pesar de su admirable trabajo en defensa de los animales, la vida de Bardot no estuvo exenta de controversias. A lo largo de los años, sus opiniones sobre feminismo, inmigración y ciertos temas sociales generaron numerosas críticas. Su apoyo público a figuras políticas de extrema derecha, como Jean-Marie Le Pen y su hija Marine Le Pen, desató polémica, especialmente en un contexto donde sus puntos de vista fueron considerados reaccionarios y xenófobos por muchos.

Además, sus declaraciones sobre el papel de la mujer y su postura ante el feminismo de la época fueron objeto de debate, pues criticó algunas actitudes del movimiento, a lo que se sumaron sus controversiales comentarios sobre relaciones de género.

BRIGITTE BARDOT: UN ÍCONO DE LA LIBERACIÓN SEXUAL

En su tiempo, Bardot fue mucho más que una simple estrella de cine; se convirtió en un emblema de la liberación femenina. Su presencia en pantalla desbordaba sensualidad y libertad, lo que la convirtió en un referente para la emancipación sexual de las mujeres. Intelectuales de la talla de Simone de Beauvoir alabaron su figura, considerándola una mujer que desafiaba las convenciones sociales y patriarcales de su tiempo.

A lo largo de su vida, Brigitte nunca ocultó su postura sobre temas como el aborto y la maternidad. Aborto que realizó en dos ocasiones a una edad temprana, algo que, en su época, desafiaba las normas morales de la sociedad conservadora.

Bardot, que pasó los últimos años de su vida en retiro, alejada de los medios y enfrentando dificultades de salud, deja un legado que no solo está vinculado al cine, sino también a su incansable lucha por los derechos de los animales. Aunque su vida estuvo marcada, por tanto, admiración como controversia, Brigitte Bardot sigue siendo una figura emblemática de la cultura francesa y mundial.