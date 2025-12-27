Stranger Things: Volumen 2 de la temporada final decepciona y se convierte en el segundo peor calificado

El volumen 2 de la quinta y última temporada de Stranger Things, estrenado el pasado 25 de diciembre en plena Navidad, ha generado una fuerte división entre los fans y, para sorpresa de muchos, ya se posiciona como el segundo peor calificado en la historia de la serie.

De acuerdo con las evaluaciones publicadas en IMDb, el episodio 7 de la temporada final, titulado The Bridge, obtuvo una calificación de 7.4 sobre 10, colocándose entre los puntajes más bajos que ha recibido la producción de Netflix desde su estreno en 2016.

¿POR QUÉ THE BRIDGE HA GENERADO TANTAS CRÍTICAS?

La principal queja de los espectadores es clara y se repite como eco en redes sociales: el episodio se siente como relleno. Muchos fans consideran que, a estas alturas de la historia, no había margen para capítulos que no empujaran la trama de forma contundente.

La sensación de que "no pasa gran cosa" preocupa aún más al recordar que solo queda un episodio para cerrar todos los cabos sueltos. Otro punto polémico fue el regreso de Kali, un personaje que ya había dividido opiniones en el pasado.

Esto parece no ser una coincidencia, pues el episodio peor calificado de toda la serie sigue siendo The Sister, el séptimo capítulo de la segunda temporada, donde se introdujo a Kali como la "hermana" de Eleven.

REDES SOCIALES: DEL HYPE AL DEBATE POR STRANGER THINGS

En X, TikTok y Reddit, los comentarios van desde la decepción hasta la defensa apasionada. Algunos argumentan que el episodio apuesta más por la construcción emocional que por la acción; otros señalan que ese enfoque llega demasiado tarde. Dicho sin rodeos: la paciencia del fandom está al límite.

Además, algunos usuarios han expresado su decepción respecto a las actuaciones de Millie Bobby Brown, Noah Schnapp y el resto del grupo principal, ya que señalan que de niños mostraban mejores habilidades actorales que hoy en día.

También se generó un debate sobre escenas en que debería haber más emoción y conexión entre los personajes, las cuales quedan diluidas por seguir el hilo de las teorías y las referencias a la cultura popular que los hermanos Duffer buscan destacar en la trama.

¿CUÁNDO SE ESTRENA EL GRAN FINAL DE STRANGER THINGS?

El episodio final de Stranger Things llegará el 31 de diciembre, despidiendo no solo la serie, sino también el 2025. Tendrá una duración superior a las dos horas, lo que deja una pregunta en el aire: ¿será suficiente para resolver todo sin sentirse apresurado?

Aunque esta sea la despedida oficial, los hermanos Duffer ya adelantaron que trabajan en un spin-off y en una serie animada situada entre la segunda y tercera temporada. Así que el Upside Down no se va del todo... pero primero, tendrá que sobrevivir a su final más esperado.