Estos fueron los cinco eventos que hicieron historia económica en México en 2025

El 2025 quedará registrado como un año clave para la industria del entretenimiento en México. Más allá de los aplausos, los récords de asistencia y los fenómenos virales en redes sociales, los conciertos y festivales musicales se consolidaron como uno de los motores económicos más importantes del país.

Prueba de ello es que cinco eventos en vivo generaron una derrama conjunta superior a los 9 mil 400 millones de pesos, una cifra que equivale a cerca del 69 por ciento de toda la recaudación anual en taquillas de cine en México, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CdMx).

EVENTOS QUE MÁS DINERO DEJARON EN MÉXICO EN 2025

SHAKIRA – WORLD TOUR LAS MUJERES YA NO LLORAN

En el primer lugar se ubicó la cantante colombiana Shakira, cuya gira dejó una derrama económica estimada en 3 mil 247 millones de pesos. Siete conciertos, con alrededor de 65 mil asistentes por fecha, reunieron a casi 450 mil personas, consolidando uno de los regresos más exitosos del pop latino en México.

BAD BUNNY – DEBÍ TIRAR MÁS FOTOS WORLD TOUR

El segundo sitio fue para Bad Bunny, quien con ocho presentaciones logró una derrama cercana a 3 mil 228 millones de pesos. Más de 520 mil asistentes, provenientes incluso de decenas de países, confirmaron el impacto global del artista puertorriqueño y su capacidad para mover la economía más allá de los recintos.

TECATE PA´L NORTE

El festival regiomontano ocupó el tercer lugar con una derrama aproximada de mil 200 millones de pesos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León, solo el sector hotelero obtuvo ingresos por 120 millones de pesos, fundamentales para la generación de empleo durante el evento.

OASIS – LIVE ´25 TOUR

El regreso de Oasis a los escenarios mexicanos también dejó huella. Con dos fechas en la Ciudad de México, el concierto generó entre 850 y mil millones de pesos, además de congregar a 130 mil asistentes, muchos de ellos viajeros nacionales e internacionales.

CORONA CAPITAL

El quinto lugar fue para el Corona Capital, que del 14 al 16 de noviembre reunió a 235 mil personas y generó una derrama de 730 millones 578 mil pesos, reafirmando su posición como uno de los festivales más importantes de América Latina.

UN AÑO HISTÓRICO PARA EL ESTADIO GNP SEGUROS

OCESA informó que el Estadio GNP Seguros vivió un año sin precedentes. En poco más de un año tras su renovación, el recinto ha recibido a más de tres millones de asistentes. Según datos de Pollstar, en 2025 el estadio generó 297.84 millones de dólares en ingresos propios, lo que lo colocó como el estadio más redituable del mundo.

El talento latino dominó la cartelera: Shakira rompió récord con 12 fechas y más de un millón de boletos vendidos, mientras Bad Bunny ofreció ocho conciertos consecutivos con público de 77 países. También destacaron Zoé, Alejandro Fernández, Grupo Firme y Panteón Rococó, además del auge del K-pop con SMTOWN LIVE 2025 y Stray Kids. A ellos se sumaron figuras internacionales como Dua Lipa, Lady Gaga y Kendrick Lamar.