La Oreja de Van Gogh estrena canción con Amaia Montero tras 18 años

La Oreja de Van Gogh cerrará el 2025 con un estreno que ha generado gran expectativa entre sus seguidores: una nueva canción junto a Amaia Montero, vocalista original de la banda, después de 18 años sin grabar juntos.

El lanzamiento se realizará el 31 de diciembre a las 11:30 de la noche, como parte del especial de Nochevieja de RTVE, que se transmitirá en vivo desde el Palacio Miramar de San Sebastián, con la bahía de La Concha como escenario. Este evento marcará además la primera aparición pública de Amaia Montero con el grupo desde su regreso.

UN REENCUENTRO HISTÓRICO TRAS CASI DOS DÉCADAS

Amaia Montero fue la voz principal de La Oreja de Van Gogh entre 1996 y 2007, periodo en el que la banda alcanzó proyección internacional. Tras su salida, el grupo continuó su carrera con Leire Martínez, manteniéndose activo en giras y producciones discográficas. Este nuevo tema representa un momento inédito: el reencuentro musical con Amaia tras casi dos décadas.

Aunque el título de la canción no ha sido revelado, la banda compartió en redes sociales un mensaje en el que adelantó que el estreno simboliza el cierre de un año complejo y el inicio de un 2026 lleno de conciertos, lo que ha despertado expectativas sobre futuras colaboraciones.

Con este lanzamiento, La Oreja de Van Gogh apuesta por la nostalgia y el reencuentro, ofreciendo a sus fans una de las sorpresas musicales más significativas para despedir el 2025.