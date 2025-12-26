  • 24° C
Farándula

Muere Jorge Lozano Soriano, creador de Mujer, Casos de la Vida Real

El creador de Mujer, Casos de la Vida Real, Jorge Lozano Soriano, fallece dejando un legado en la televisión mexicana.

Dic. 26, 2025
El productor, escritor y guionista Jorge Lozano Soriano, reconocido por ser el creador del emblemático programa Mujer, Casos de la Vida Real, falleció la madrugada del 25 de diciembre, informaron sus familiares a través de redes sociales.

De acuerdo con una publicación difundida por la familia en Facebook, Jorge Lozano Soriano murió a las 00:50 horas del 25 de diciembre. En el mismo mensaje se compartieron los detalles relacionados con los servicios funerarios.

El velatorio se realizará a partir de las 15:00 horas en Gayosso Félix Cuevas, ubicado en la colonia Del Valle Sur, en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, donde familiares, amigos y colegas del medio artístico podrán despedirlo.

UNA FIGURA CLAVE DE LA TELEVISIÓN MEXICANA

Jorge Lozano Soriano fue una figura fundamental en la televisión mexicana, principalmente por haber creado Mujer, Casos de la Vida Real, una de las series más representativas de la pantalla chica. El programa, conducido por Silvia Pinal y transmitido durante años por Televisa, se caracterizó por presentar historias inspiradas en hechos reales y por abordar problemáticas sociales que conectaron con millones de espectadores.

SU TRAYECTORIA COMO GUIONISTA

Además de Mujer, Casos de la Vida Real, Lozano Soriano también destacó como guionista de la telenovela Lazos de Amor, consolidando una carrera marcada por el melodrama y las historias de alto impacto emocional, que dejaron huella en la audiencia mexicana.

A lo largo de su trayectoria, Jorge Lozano Soriano se distinguió por su compromiso con contenidos que reflejaban la realidad social y emocional de la sociedad. Su legado permanece como parte esencial de la historia de la televisión en México y de la memoria colectiva de varias generaciones.

Susana Rodríguez
Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

