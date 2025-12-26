"Dogg Face": ¿Quién es y cómo un simple momento de tranquilidad lo catapultó al éxito? | VIDEO

El nombre de Nathan Apodaca, mejor conocido en las redes sociales como "Dogg Face", se convirtió en sinónimo de buenas vibras y viralidad en septiembre de 2020, cuando un simple video suyo se convirtió en un fenómeno global. Este video, que lo mostraba patinando tranquilamente mientras bebía jugo Ocean Spray y cantaba a modo de lip-sync la icónica canción "Dreams" de Fleetwood Mac, no solo capturó la atención del mundo, sino que cambió por completo la vida de Nathan, quien antes vivía en condiciones modestas y luchaba con problemas financieros.
LA VIDA DE NATHAN ANTES DE LA FAMA VIRAL
Antes de que su video lo pusiera en el mapa de la fama, Nathan vivía en una casa rodante en Idaho Falls, Idaho, sin acceso a agua corriente. Se veía obligado a usar el baño y la ducha de la casa de su hermano para sus necesidades diarias. Trabajaba en una fábrica de papas y tenía un coche que constantemente se averiaba, lo que hizo que, el día en que grabó el video viral, optara por ir a trabajar en su patinera. Lo que parecía un día cualquiera se transformaría en un hito de su vida.
EL PODER DE UN VIDEO VIRAL
El video de Nathan, grabado en un momento de total relajación y autenticidad, llegó justo cuando el mundo atravesaba momentos difíciles debido a la pandemia de Covid-19. Su actitud tranquila y genuina, mientras disfrutaba de un momento sencillo, transmitió un mensaje de calma y esperanza. De inmediato, el video se viralizó, obteniendo millones de vistas y causando un efecto dominó que cambiaría la vida de Apodaca para siempre.
A raíz de su viralidad, ocurrieron varios eventos significativos:
- Donaciones de fans: Sus seguidores, a quienes él cariñosamente llama "soldados", le enviaron más de 20,000 dólares a través de plataformas como Venmo y PayPal. Esto le permitió dar el pago inicial para su nueva casa.
- Regalo de Ocean Spray: En agradecimiento por el impulso publicitario inesperado, Ocean Spray le obsequió una camioneta Nissan roja llena de botellas de su jugo, convirtiéndose en uno de los momentos más simbólicos de su nueva vida.
- Reacción de Fleetwood Mac: La banda no solo agradeció el renovado interés por su canción "Dreams", sino que miembros como Stevie Nicks y Mick Fleetwood recrearon el video de Apodaca, llevando la canción de vuelta a las listas de popularidad.
- Merchandising: Nathan aprovechó su fama al lanzar su propia línea de mercancía relacionada con el video, lo que le generó una notable ganancia económica.
UNA NUEVA VIDA Y CARRERA EN EL ENTRETENIMIENTO
Lejos de que su fama fuera algo pasajero, Nathan supo aprovechar el momento para construir una carrera en el mundo del entretenimiento. Con las ganancias obtenidas, logró comprarse una nueva casa de 320,000 dólares en Idaho Falls, con cinco habitaciones y tres baños, cambiando por completo su estabilidad financiera.
Pero no solo su situación económica mejoró. Nathan dio sus primeros pasos en la actuación, debutando en la aclamada serie de Hulu Reservation Dogs, donde interpretó un papel relacionado con su ascendencia nativa americana. Además, hizo apariciones en programas como Lopez vs. Lopez.
Nathan también ha trabajado con grandes celebridades del mundo del entretenimiento, incluyendo al famoso rapero Snoop Dogg, y ha sido invitado a eventos con figuras como George Lopez. No contento con solo eso, Apodaca ha explorado otros caminos, incluyendo la creación de un NFT (token no fungible) de su video viral, con el fin de capitalizar aún más su popularidad.
A pesar de los cambios drásticos en su vida, Nathan se mantiene fiel a su esencia y su actitud relajada. Sigue buscando oportunidades dentro de la actuación, especialmente en comedias, y ha expresado su deseo de establecer un centro de eventos en su comunidad para ayudar a su gente.
En 2025, Nathan Apodaca continúa siendo una figura activa en el mundo del entretenimiento, participando en entrevistas, eventos y manteniendo su presencia en redes sociales. Aunque otros proyectos y celebridades lo rodean, "Dogg Face" sigue siendo recordado como el creador viral que unió jugo Ocean Spray y skate en 2020, y su impacto en la cultura digital sigue vivo.