Del romance a los tribunales: los escándalos que sacudieron al espectáculo en 2025

El año 2025 quedará marcado como uno de los más turbulentos para el mundo del espectáculo a nivel global. Lejos de limitarse a estrenos, giras o premiaciones, la industria del entretenimiento estuvo dominada por polémicas que expusieron conflictos personales, disputas legales, denuncias públicas y tensiones políticas.

Infidelidades, traiciones, acusaciones de abuso, controversias raciales y hasta presuntos actos de corrupción colocaron a celebridades, empresarios y figuras públicas en el centro del debate mediático, un eco que, todo indica, se extenderá con fuerza durante 2026.

LOS ESCÁNDALOS QUE SACUDIERON AL ESPECTÁCULO EN 2025

CAZZU Y CHRISTIAN NODAL

Uno de los temas más comentados del año fue la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal. Más allá de la supuesta traición del cantante mexicano, la polémica estalló cuando la artista argentina dejó entrever que el apoyo económico que recibía por parte de Nodal para su hija no era suficiente.

KARLA SOFÍA GASCÓN Y LA POLÉMICA TRAS SU NOMINACIÓN AL ÓSCAR

El nombre de Karla Sofía Gascón dominó la conversación cultural tras recibir su primera nominación al Óscar como Mejor Actriz por la cinta Emilia Pérez. Sin embargo, el reconocimiento se vio empañado cuando resurgieron antiguos comentarios publicados por la actriz en redes sociales.

BLAKE LIVELY Y JUSTIN BALDONI

La esperada película It Ends with Us también se convirtió en sinónimo de controversia. La confusión sobre el enfoque del filme que muchos esperaban como una comedia romántica y resultó ser un drama, fue solo el inicio.

Las diferencias creativas entre Blake Lively y Justin Baldoni, director y protagonista del proyecto, escalaron rápidamente. Lo que comenzó como un desacuerdo laboral derivó en acusaciones públicas de acoso laboral e incluso sexual. El conflicto sigue abierto y se perfila para convertirse en uno de los litigios más mediáticos de 2026.

BAD BUNNY, EL SUPER BOWL

El anuncio de Bad Bunny como el primer artista latino en solitario en encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 fue celebrado como un logro histórico para la comunidad latina.

No obstante, la celebración se vio empañada por las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien descalificó la elección del artista y aseguró no conocerlo, además de criticar a la NFL por considerar que no representaba adecuadamente al país.

ALICIA VILLARREAL Y LA SEÑAL DE AUXILIO QUE ESTREMECIÓ AL PAÍS

En febrero de 2025, la cantante mexicana Alicia Villarreal realizó una señal de auxilio durante un concierto, un gesto que rápidamente se viralizó. La situación derivó en una investigación legal por presunta violencia familiar en contra de Cruz Martínez, su entonces pareja.

MISS UNIVERSO 2025

El certamen de Miss Universo 2025, celebrado en Tailandia, estuvo lejos del glamour habitual. La coronación de Fátima Bosch, Miss México, estuvo rodeada de acusaciones de favoritismo, maltrato y presuntas irregularidades.

El conflicto escaló cuando Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Universe Tailandia, la acusó públicamente de no seguir las reglas del certamen, llegando incluso a pedir que fuera expulsada del hotel sede. Bosch denunció el trato recibido y, pese a los abucheos y aplausos divididos, fue coronada ganadora.

La controversia se agravó con la renuncia de jueces y, posteriormente, con la emisión de una orden de aprehensión en México contra Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, quien fue declarado prófugo de la justicia por la Fiscalía General de la República.

Con estos episodios, 2025 cerró como un año donde el espectáculo estuvo marcado más por el escándalo que por los aplausos. Historias que no solo definieron la conversación pública, sino que seguirán dando de qué hablar en el arranque de 2026.