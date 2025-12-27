Lupita D´Alessio exhibe adeudo de Bobo Producciones y exige pago para su hijo Ernesto

El mundo del espectáculo mexicano vuelve a colocarse en el centro de la polémica luego de que Lupita D´Alessio denunciara públicamente un presunto incumplimiento de pago por parte de Bobo Producciones, empresa liderada por Jack y Ari Borovoy.

La llamada "Leona Dormida" utilizó sus redes sociales para exigir que la productora liquide un adeudo pendiente con su hijo, el también cantante y actor Ernesto D´Alessio, por un concierto realizado en Guadalajara.

LUPITA D´ALESSIO ACUSA A BOBO PRODUCCIONES

De acuerdo con la intérprete, el adeudo corresponde a una presentación que Ernesto D´Alessio ofreció el pasado 14 de noviembre en la capital jalisciense. En una transmisión en vivo, Lupita D´Alessio expresó su molestia al asegurar que, a más de un mes del evento, la empresa no ha realizado el pago correspondiente ni ha dado respuesta a las múltiples llamadas para aclarar la situación.

"Este es un llamado a Bobo Producciones, porque no le han pagado a mi hijo Ernesto; Guadalajara, que fue el 14 de noviembre, ya tiene más de un mes", expresó la cantante visiblemente molesta. En su mensaje, subrayó que su hijo, como cualquier trabajador, depende de ese ingreso para sostener a su familia.

"No le contestan las llamadas; al trabajador se le tiene que pagar su salario. Él tiene hijos y tiene gastos, como todos nosotros. Paguen lo que deben, por favor", reclamó la artista ante sus seguidores.

NO ES LA PRIMERA DENUNCIA CONTRA LA PRODUCTORA

Este señalamiento se suma a otras acusaciones que Bobo Producciones ha enfrentado durante el presente año por presuntos pagos no realizados a diversos artistas. Además, no es la primera vez que Lupita D´Alessio denuncia públicamente a la empresa de los hermanos Borovoy.

Desde el año pasado, la intérprete ya había expresado su inconformidad con la productora, a la que acusó de supuesto maltrato y desatención por parte de su equipo, señalando incluso actitudes groseras hacia su persona.

Hasta el momento, Bobo Producciones, encabezada por Ari Borovoy, no ha emitido un comunicado oficial para responder a las acusaciones hechas por Lupita D´Alessio ni para aclarar la situación del presunto adeudo con Ernesto D´Alessio.

Mientras tanto, la denuncia continúa generando reacciones en redes sociales y reabre el debate sobre las condiciones laborales y el cumplimiento de pagos dentro de la industria del entretenimiento en México.