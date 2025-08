Lupita D´Alessio se despide de los escenarios tras 50 años de carrera: ¿Cuándo será su último concierto?

Después de más de cinco décadas de trayectoria artística, la cantante mexicana Lupita D´Alessio ha anunciado oficialmente su retiro de los escenarios. La intérprete de 71 años explicó que su cuerpo y la exigencia vocal de su música ya no le permiten continuar con el ritmo que implica dar conciertos, por lo que ha tomado la decisión de retirarse en un momento en el que se siente plena, en paz y agradecida con su público.

La noticia fue confirmada en una entrevista para el programa matutino Hoy, donde la artista compartió cuándo será su último concierto.

¿CUÁNDO Y DÓNDE ERA EL ÚLTIMO CONCIERTO DE LUPITA D´ALESSIO?

La cantante se presentará por última vez el viernes 14 de noviembre en la Arena Guadalajara, en uno de los recintos más importantes del país.

"La gente quería a Lupita D´Alessio, por eso tuve este tour durante dos años, pero ya mi cuerpo y la música, que es demandante y exige vocalmente mucho, ya no me lo permiten", declaró la cantante.

Antes de su adiós definitivo, Lupita D´Alessio se presentará este sábado 2 de agosto a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un escenario que ha sido testigo de muchos de sus más grandes éxitos. La función forma parte de su gira de despedida Mejor Que Nunca Tour, y los boletos están disponibles a través de Super Boletos.

"Es mi último Auditorio, entonces estoy feliz de estar cantando mi música, que la gente quiere seguir escuchando", expresó emocionada.

LUPITA D´ALESSIO

D´Alessio, nacida el 10 de marzo de 1954 en la Ciudad de México, inició su carrera musical en 1971. A lo largo de más de cinco décadas se consolidó como una de las voces más poderosas y emblemáticas de la música mexicana.

Entre sus múltiples reconocimientos destacan el triunfo en el Festival OTI en 1978, un Latin Grammy en 2019 y la impresionante cifra de más de 25 millones de discos vendidos en todo el mundo.

La cantante, también conocida como "La Leona Dormida", aseguró que uno de los aspectos que más extrañará de su carrera es el cariño y los aplausos del público: "He vivido muchas cosas, unas muy padres, otras no muy padres, pero me retiro realizada".

Con esta gira, Lupita D´Alessio cierra un capítulo inolvidable en la historia de la música mexicana, dejando un legado imborrable que seguirá vivo en el corazón de sus admiradores.