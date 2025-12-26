Top búsquedas en México 2025: Eso fue todo lo que los mexicanos consultaron en Google

El gigante tecnológico Google dio a conocer este viernes su tradicional informe anual “El año en búsquedas”, donde revela cuáles fueron los temas, noticias y personalidades que más captaron la atención de los usuarios alrededor del mundo durante 2025.

La lista refleja no solo los avances tecnológicos y los grandes eventos deportivos, sino también los sucesos sociales que marcaron la agenda global.

LO MÁS BUSCADO EN GOOGLE EN 2025

A nivel mundial, la inteligencia artificial se consolidó como el tema de mayor interés. Gemini, la plataforma de IA de Google capaz de procesar y generar lenguaje natural, encabezó las búsquedas, mostrando el creciente interés de las personas por herramientas tecnológicas que simplifican tareas cotidianas. Le siguieron el partido de cricket entre India e Inglaterra en julio y la muerte del activista conservador Charlie Kirk en Estados Unidos, quien fue asesinado a tiros en septiembre. La Copa Mundial de la FIFA y el enfrentamiento de cricket entre India y Australia completaron el top cinco global.

En la categoría de noticias, además de la muerte de Kirk, los usuarios buscaron información sobre los ataques a instalaciones nucleares y militares de Irán en junio, la prolongada paralización del Gobierno de Estados Unidos, la más larga de la historia, la elección del papa León XIV en mayo y los incendios forestales que afectaron California a inicios de año.

Respecto a personas, el cantante D4vd lideró la lista, seguido del rapero Kendrick Lamar, quien en febrero ganó cinco premios Grammy y encabezó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. También destacaron el presentador Jimmy Kimmel, el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, y el papa León XIV.

En la categoría de fallecimientos, la muerte de Charlie Kirk fue nuevamente la más buscada, seguida de figuras como Ozzy Osbourne, Hulk Hogan, Michelle Trachtenberg y Diane Keaton.

¿QUÉ FUE LO MÁS BUSCADO EN MÉXICO?

En México, el interés se centró principalmente en el deporte, con búsquedas relacionadas con la Champions League, la Copa Oro, la pelea de box entre Saúl “Canelo” Álvarez y Terence Crawford, así como la Copa Mundial de Fútbol Sub-20. En tecnología, los mexicanos también se interesaron por Gemini, mientras que en entretenimiento las búsquedas estuvieron encabezadas por Kendrick Lamar, Sergio Ramos y Florinda Meza. En cine, títulos como “Nosferatu”, “Cómo entrenar a tu dragón” y “Lilo y Stitch” destacaron entre las más consultadas.

El informe de Google confirma que los intereses globales y locales no solo reflejan la actualidad, sino también las tendencias culturales y tecnológicas que marcan la pauta en la sociedad contemporánea.