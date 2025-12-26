¿Tylor Chase en la Patrulla Espiritual?: "El Chikilín" busca rehabilitar al exactor de Nickelodeon | VIDEO

La historia de Tylor Chase, antiguo actor infantil de Nickelodeon que hoy enfrenta una severa adicción y vive en situación de calle en California, volvió a sacudir las redes sociales. Esta vez, la atención se centra en la Patrulla Espiritual, una organización originaria de Tijuana que ha manifestado su intención de brindarle apoyo y ofrecerle una oportunidad de rehabilitación.

El caso se volvió viral luego de que Jesús Ignacio Osuna, conocido como "El Chikilín" y líder del grupo, publicara un video donde confirma que su equipo está dispuesto a intervenir, aunque con una condición clave, necesitan ayuda desde Estados Unidos para localizar a Chase.

UN LLAMADO DE AYUDA DESDE TIJUANA

A través de sus plataformas digitales, "El Chikilín" explicó que fue alertado del caso tras recibir videos y mensajes donde usuarios lo etiquetaban para intervenir. En su mensaje, aseguró que cuentan con la experiencia y el método necesario para ayudar a Chase a superar su problema de consumo de alcohol y drogas.

Sin embargo, debido a que no puede cruzar la frontera, pidió el apoyo de personas que radican en California para que informen el lugar exacto donde se encuentra Tylor. La intención, dijo, es coordinar su traslado a Tijuana y comenzar un proceso de rehabilitación.

Los mensajes de apoyo no se hicieron esperar en la publicación, donde usuarios expresaron palabras de aliento y respaldo, destacando la confianza y la buena voluntad detrás de la iniciativa.

"Solo Chikilín tiene el poder de curarlo.", "La verdad, el único que lo puede alivianar es el Chikilín, desde que vi el video pensé en la patrulla espiritual." "Estaría muy padre ver su evolución en tu clínica." Con comentarios cargados de ánimo y solidaridad que reflejaron el respaldo y la esperanza depositados en este gesto de ayuda.

LA FAMILIA, UNA PIEZA CLAVE EN EL PROCESO

El líder de la Patrulla Espiritual reconoció que el caso es delicado y que no basta con la voluntad del grupo. Subrayó la importancia de que familiares y personas cercanas estén enteradas y de acuerdo con cualquier intento de internamiento.

Pidió que quienes tengan contacto con la familia les informen que existe una organización dispuesta a ayudar, y solicitó un voto de confianza ante las dificultades que implica tratarse de distintos países y procesos legales.

Esta situación ha generado una fuerte reacción en redes sociales, donde miles de usuarios recuerdan su participación en la serie El Manual de Supervivencia Escolar de Ned. El contraste entre su pasado en la televisión y su presente en las calles ha despertado empatía, preocupación y también debate.

Mientras muchos celebran la intención de rescatarlo, otros cuestionan los métodos de la Patrulla Espiritual, especialmente cuando se trata de una persona extranjera y de posibles internamientos sin consentimiento claro.

Por ahora, el destino de Tylor Chase sigue siendo incierto. Lo que sí es evidente es que su historia se ha convertido en uno de los temas más comentados del cierre de año, abriendo nuevamente la conversación sobre las adicciones, la fama temprana y la necesidad de redes de apoyo reales para quienes caen en el abandono.