VIDEO | Perrito callejero roba peluche de una tienda y clientes juntan dinero para pagarlo

Un momento que comenzó como un incidente tan inesperado como enternecedor en una plaza comercial en Yucatán, terminó transformándose en una lección de humanidad que ha dado la vuelta al país gracias a las redes sociales en plena época navideña.

ROBO DEL PELUCHE

Un perrito callejero entro a un local agarro un peluche y ya no lo soltó, la gente junto dinero y se lo regalaron para navidad



Vean la felicidad ??



pic.twitter.com/7ZP3owaADE — Razas de Perros (@iRazasdePerros) December 25, 2025

Un perrito sin hogar, en busca de un poco de consuelo, logró unir a decenas de desconocidos en un gesto espontáneo de bondad que hoy conmueve a miles de personas. El escenario del emotivo suceso fue una sucursal de la cadena de artículos japoneses Miniso.

Ante la sorpresa de los compradores, el canino ingresó al establecimiento con paso decidido y, sin titubear, se dirigió directamente hacia uno de los estantes de peluches.

Con una ternura que desarmó a quienes presenciaron la escena, el lomito tomó un muñeco con su hocico y comenzó a jugar con él, recorriendo los pasillos de la tienda como si finalmente hubiera encontrado un pequeño tesoro.

Al percatarse de que el perrito se llevaba mercancía sin pagar, el personal del lugar intentó intervenir siguiendo los protocolos correspondientes.

Los empleados trataron de recuperar el peluche para realizar la facturación, pero el escurridizo "cliente de cuatro patas" logró evadirlos en repetidas ocasiones, aferrándose con determinación al juguete que, por unos instantes, parecía ofrecerle la calidez que la calle le ha negado.

Lo que en otro contexto pudo haber terminado en un desalojo abrupto o una escena incómoda, tomó un rumbo completamente distinto gracias a los clientes que observaban la situación.

Al notar tanto la alegría del animal como el esfuerzo del personal, el ambiente cambió de inmediato y dio paso a un acto colectivo que marcó la diferencia. La magia ocurrió cuando varios compradores decidieron cooperar para cubrir el costo del peluche.

IMPACTO Y REACCIONES DEL INCIDENTE EN REDES SOCIALES

Sin reproches ni indiferencia, los clientes alrededor de la tienda reunieron el dinero necesario para que el perrito pudiera quedarse legalmente con su nuevo compañero.

El momento fue captado en video por testigos y, en cuestión de horas, las imágenes se viralizaron en redes sociales. En ellas se observa al canino salir de la tienda con el peluche en el hocico, mientras los presentes celebran entre aplausos y sonrisas.

Miles de usuarios destacaron la sensibilidad del gesto con mensajes como "la humanidad no está perdida" o "un pequeño peluche para nosotros, pero el mundo entero para él".

Para muchos, la escena representó una pausa necesaria en medio del consumismo y la prisa de las fiestas decembrinas.

La historia del llamado "perrito de Miniso" se ha convertido en una invitación a mirar con mayor atención a los animales en situación de calle, quienes suelen pasar desapercibidos.

Este evento en Mérida demuestra que, cuando el sentido de comunidad prevalece, incluso un pequeño incidente puede convertirse en un poderoso recordatorio de que la Navidad es, ante todo, un tiempo para compartir y proteger a los más vulnerables.