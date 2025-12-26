  • 24° C
Viral

¿Estrenando celular? Así puedes pasar todos tus chats de WhatsApp de forma fácil y rápida

Permite mover mensajes, fotos y videos a un nuevo teléfono de forma segura y sin complicaciones con una guía que favorecer la protección del historial

Dic. 26, 2025
Aprende paso a paso cómo transferir todos tus chats de WhatsApp a un nuevo teléfono de forma rápida y segura, asegurándote de no perder mensajes, fotos ni videos durante el proceso

Cambiar de teléfono ya no significa perder tus conversaciones en WhatsApp. La plataforma ofrece herramientas que permiten transferir todo el historial de chats de forma sencilla y segura. Solo necesitas seguir los pasos que aparecen en pantalla, usar el mismo número y mantener la copia de seguridad actualizada.

imagen-cuerpo

PASOS CLAVE PARA ANDROID A ANDROID

  • Abre WhatsApp en el teléfono viejo.
  • Ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad del chat.
  • Elige tu cuenta de Google, decide si incluir vídeos y pulsa Crear copia de seguridad para generar una copia reciente en Google Drive.
  • En el nuevo teléfono, instala WhatsApp, verifica tu número y, cuando la app lo indique, toca Restaurar para recuperar el historial desde la nube.

Opción de transferencia directa:

  • En el móvil viejo, entra a Configuración/Ajustes > Chats > Transferir chats y selecciona pasar historial al nuevo teléfono.
  • En el móvil nuevo, instala WhatsApp, verifica el número y elige Transferir historial de chats desde el teléfono anterior.
  • Escanea el código QR que aparecerá en el nuevo dispositivo con el teléfono viejo; al emparejarse, la app empezará a mover mensajes, fotos, vídeos y documentos.
  • Pasos clave para migrar de Android a iPhone o de iPhone a iPhone

DE ANDROID A IPHONE

  • Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp en el Android y conexión a Internet.
  • Durante la configuración inicial del iPhone nuevo (o restaurado de fábrica), usa la app Trasladar a iOS y elige transferir datos desde Android.
  • En Android, abre Trasladar a iOS, introduce el código que aparece en el iPhone y selecciona WhatsApp para incluir chats, grupos, comunidades y ajustes.
  • Una vez finalice la transferencia, instala WhatsApp en el iPhone, inicia sesión con el mismo número y permite restaurar los datos importados.

DE IPHONE A IPHONE:

  • Crea una copia de seguridad de tus chats en iCloud desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad en WhatsApp.
  • En el nuevo iPhone, instala WhatsApp, verifica el mismo número y elige Restaurar la copia de iCloud cuando aparezca la opción.

Ventajas del sistema

  • WhatsApp hace casi todo el trabajo por ti.
  • Solo necesitas seguir los pasos en pantalla, usar el mismo número y asegurarte de que la copia esté actualizada.
  • No es necesario recurrir a herramientas de terceros ni preocuparse por exponer tus mensajes a servicios desconocidos.
  • La interfaz es guiada, con indicaciones para escanear códigos QR o restaurar copias de seguridad, minimizando el riesgo de errores.

WhatsApp está diseñado para que la migración de chats a un nuevo dispositivo sea rápida, segura y confiable. Entre la copia de seguridad en la nube y la transferencia directa, los usuarios pueden encender su móvil nuevo y continuar sus conversaciones como si nada hubiera cambiado, sin perder mensajes, fotos ni videos.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
