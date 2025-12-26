¿Estrenando celular? Así puedes pasar todos tus chats de WhatsApp de forma fácil y rápida

Cambiar de teléfono ya no significa perder tus conversaciones en WhatsApp. La plataforma ofrece herramientas que permiten transferir todo el historial de chats de forma sencilla y segura. Solo necesitas seguir los pasos que aparecen en pantalla, usar el mismo número y mantener la copia de seguridad actualizada.
PASOS CLAVE PARA ANDROID A ANDROID
- Abre WhatsApp en el teléfono viejo.
- Ve a Ajustes > Chats > Copia de seguridad del chat.
- Elige tu cuenta de Google, decide si incluir vídeos y pulsa Crear copia de seguridad para generar una copia reciente en Google Drive.
- En el nuevo teléfono, instala WhatsApp, verifica tu número y, cuando la app lo indique, toca Restaurar para recuperar el historial desde la nube.
Opción de transferencia directa:
- En el móvil viejo, entra a Configuración/Ajustes > Chats > Transferir chats y selecciona pasar historial al nuevo teléfono.
- En el móvil nuevo, instala WhatsApp, verifica el número y elige Transferir historial de chats desde el teléfono anterior.
- Escanea el código QR que aparecerá en el nuevo dispositivo con el teléfono viejo; al emparejarse, la app empezará a mover mensajes, fotos, vídeos y documentos.
- Pasos clave para migrar de Android a iPhone o de iPhone a iPhone
DE ANDROID A IPHONE
- Asegúrate de tener la última versión de WhatsApp en el Android y conexión a Internet.
- Durante la configuración inicial del iPhone nuevo (o restaurado de fábrica), usa la app Trasladar a iOS y elige transferir datos desde Android.
- En Android, abre Trasladar a iOS, introduce el código que aparece en el iPhone y selecciona WhatsApp para incluir chats, grupos, comunidades y ajustes.
- Una vez finalice la transferencia, instala WhatsApp en el iPhone, inicia sesión con el mismo número y permite restaurar los datos importados.
DE IPHONE A IPHONE:
- Crea una copia de seguridad de tus chats en iCloud desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad en WhatsApp.
- En el nuevo iPhone, instala WhatsApp, verifica el mismo número y elige Restaurar la copia de iCloud cuando aparezca la opción.
Ventajas del sistema
- WhatsApp hace casi todo el trabajo por ti.
- Solo necesitas seguir los pasos en pantalla, usar el mismo número y asegurarte de que la copia esté actualizada.
- No es necesario recurrir a herramientas de terceros ni preocuparse por exponer tus mensajes a servicios desconocidos.
- La interfaz es guiada, con indicaciones para escanear códigos QR o restaurar copias de seguridad, minimizando el riesgo de errores.
WhatsApp está diseñado para que la migración de chats a un nuevo dispositivo sea rápida, segura y confiable. Entre la copia de seguridad en la nube y la transferencia directa, los usuarios pueden encender su móvil nuevo y continuar sus conversaciones como si nada hubiera cambiado, sin perder mensajes, fotos ni videos.