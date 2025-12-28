Estos fueron los escándalos más grandes de la farándula durante el 2025

El 2025 estuvo marcado por una serie de escándalos que impactaron a Hollywood y al mundo del espectáculo internacional. Batallas legales, acusaciones de racismo, controversias por representaciones en pantalla e incluso crímenes conmocionaron la industria del cine, la música y la televisión.

Uno de los casos más resonantes fue la sentencia contra Sean "Diddy" Combs, derivada de múltiples acusaciones graves que llevaron a procesos judiciales, dejando una fuerte huella en la escena del hip hop.

ESCÁNDALOS MÁS GRANDES DURANTE EL 2025

Polémica por la biografía de Chespirito

La serie televisiva sobre Roberto Gómez Bolaños "Chespirito" generó un intenso debate. Florinda Meza, su pareja durante 28 años y posteriormente esposa, criticó la producción por distorsionar aspectos importantes de su vida personal y profesional. La actriz anunció que creará su propia versión, dividiendo a los seguidores entre quienes defienden la libertad creativa y quienes exigen respeto a la memoria del comediante.

Caso "Emilia Pérez" en los Oscar

La película "Emilia Pérez" (2024) llegó con fuerza a los premios Oscar, pero su recepción estuvo marcada por polémicas sobre representación de la identidad trans y desapariciones forzadas en México. La actriz Karla Sofía Gascón denunció ataques de grupos conservadores y transfóbicos, mientras que publicaciones antiguas generaron críticas adicionales. Finalmente, la cinta solo ganó dos de las 13 nominaciones que había recibido.

Escándalos en la música

El denominado "chisme eterno" continuó en la industria musical. Ángela Aguilar fue cuestionada tras recibir el premio Breakthrough Artist de Billboard, mientras que Cazzu acusó a Christian Nodal de no cumplir con la manutención de su hija Inti, denunciando además restricciones de viaje que inspiraron la llamada "Ley Cazzu".

El llamado "Coldplaygate" también se viralizó en 2025. Durante un concierto en Massachusetts, la "kiss cam" captó un gesto íntimo entre Andy Byron y Kristin Cabot. Chris Martin comentó en vivo: "O están teniendo una aventura o son muy tímidos". La polémica provocó la renuncia de ambos a sus cargos en la empresa Astronomer y generó un debate sobre la privacidad y la exposición pública.

Miss Universo bajo controversia

El triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 en Tailandia estuvo empañado por acusaciones de fraude. Omar Harfouch, miembro del jurado, renunció días antes alegando conflictos de interés y cuestionando la improvisación del panel de jueces.

Tragedia en Hollywood

El 14 de diciembre, la industria del cine se estremeció con el asesinato del director Rob Reiner y su esposa Michele Singer en su mansión de Los Ángeles. Ambos fueron encontrados sin vida debido a múltiples lesiones por fuerza cortante. Su hijo, Nick Reiner, fue arrestado como principal sospechoso del crimen.