Farándula

Daniel Curtis Lee responde a la Patrulla Espiritual sobre el caso de Tylor Chase y la atención a las adicciones

Dijo que en Estados Unidos varios centros de rehabilitación han ofrecido ayuda, pero que el ingreso debe darse de manera voluntaria

Dic. 27, 2025
El actor fue el primero en responder con ayuda para su excompañero.
Daniel Curtis Lee, exactor de Nickelodeon, se pronunció a través de su cuenta de TikTok luego de que la Patrulla Espiritual de Tijuana le ofreciera apoyo para atender la situación de Tylor Chase, un excompañero que recientemente se volvió tendencia tras ser visto deambulando por las calles y enfrentar problemas de adicciones.

De acuerdo con lo que trascendió, Curtis Lee intentó ayudar directamente a Chase, incluso cubriendo su hospedaje en un hotel. Sin embargo, el apoyo no tuvo el resultado esperado, ya que el afectado causó destrozos y no respondió de manera adecuada a la ayuda brindada.

Ante este escenario, la Patrulla Espiritual de Tijuana contactó al actor para ofrecer sus servicios como centro de rehabilitación.

LA DECISIÓN DEPENDE DE ÉL Y SU FAMILIA, AFIRMÓ

En su video de respuesta, Daniel Curtis Lee explicó que ha hecho todo lo posible por crear conciencia y buscar apoyo para Tylor, pero subrayó que Estados Unidos y México tienen enfoques distintos para atender la salud mental y las adicciones. 

Detalló que Chase logró ingresar a un centro de tratamiento de corto plazo, lo que calificó como un paso importante, aunque aclaró que un proceso de rehabilitación efectivo debe ser una decisión personal.

"El poder llevarlo personalmente a Tijuana no depende de mí, sino de su familia", señaló el actor, quien también explicó que en Estados Unidos varios centros de rehabilitación han ofrecido ayuda, pero que el ingreso debe darse de manera voluntaria.

Curtis Lee agradeció el cariño, las oraciones y el apoyo que ha recibido, y cerró su mensaje con una reflexión: "La salud mental y la adicción no tienen fronteras, la empatía sí".

El caso ha reabierto el debate en redes sociales sobre la atención a la salud mental, la importancia del acompañamiento familiar y las diferencias entre los sistemas de apoyo en distintos países.

César Leyva
