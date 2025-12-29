  • 24° C
Nuevo disco póstumo de Vicente Fernández: Tributo al rey con banda

El álbum contará con 25 colaboraciones de destacadas estrellas de la música mexicana, honrando la memoria del cantante.

Dic. 29, 2025
A cuatro años de su fallecimiento, el legado de Vicente Fernández sigue vigente con el anuncio de un disco póstumo que reunirá a importantes figuras de la música regional mexicana. El proyecto llevará por nombre Tributo al rey, con banda y busca rendir homenaje a una de las voces más emblemáticas de la música ranchera.

El "Charro de Huentitán" falleció el 12 de diciembre de 2021 en Guadalajara, Jalisco, tras permanecer hospitalizado varios días. Su muerte se debió a complicaciones derivadas del Síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que afectó su sistema inmunológico y provocó una falla multiorgánica, luego de una caída que le ocasionó lesiones en la columna cervical.

De acuerdo con Vicente Fernández Jr., hijo mayor del intérprete, el disco póstumo será lanzado a finales de febrero de 2026. Señaló que se trata de un trabajo cuidadosamente producido, pensado como una pieza especial para los seguidores del cantante y como un material de colección.

El álbum contará con un formato de banda y reunirá 25 colaboraciones con reconocidos artistas de la música mexicana. Entre los artistas confirmados se encuentran:

  • Christian Nodal

  • Ángela Aguilar

  • El Recodo

  • Ana Bárbara

  • Fuerza Regia

  • Edén Muñoz

  • Alejandro Fernández

  • Joss Favela

  • Julio Preciado

  • Jorge Medina

Con este lanzamiento, Vicente Fernández reafirma su lugar como una figura fundamental de la música mexicana, cuyo legado continúa trascendiendo generaciones a través de su voz y su historia.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

