Iñárritu y Los Tigres del Norte brillan en episodio de Los Simpson

Iñárritu llega a Los Simpson en episodio que rinde homenaje a México

El cineasta mexicano comparte protagonismo con Los Tigres del Norte y Humberto Vélez en uno de los capítulos más comentados del año.

La noche del 28 de diciembre, Los Simpson sorprendieron a su audiencia con un episodio que celebró de forma especial la cultura mexicana y el talento latino. Titulado "The Fall Guy-Yi-Yi!", el capítulo transmitido por FOX en Estados Unidos convirtió a Springfield en el escenario de un homenaje que tuvo como figura central al cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu.

IÑÁRRITU, DE HOLLYWOOD A SPRINGFIELD

El director ganador del Óscar por películas como Birdman y El Renacido apareció en el episodio interpretándose a sí mismo, consolidando su presencia dentro del universo de la serie animada. Su participación fue vista como un reconocimiento al impacto del cine mexicano en la industria global y como uno de los guiños más destacados del capítulo.

https://x.com/OnceNoticiasTV/status/2005467430584557876?s=20

LOS TIGRES DEL NORTE PONEN MÚSICA AL EPISODIO

A la celebración se sumó la participación de Los Tigres del Norte, quienes debutaron en Los Simpson con una canción original titulada "El corrido de Pedro y Homero". El tema, creado especialmente para el episodio, adaptó la narrativa tradicional del corrido al humor de la serie y se integró directamente a la historia.

HUMBERTO VÉLEZ, UN MOMENTO HISTÓRICO PARA EL DOBLAJE

Otro de los momentos más emotivos fue la aparición de Humberto Vélez, la voz clásica de Homero Simpson en español latino. El actor de doblaje fue homenajeado dentro del episodio y además prestó su voz a un personaje, hecho que muchos fans consideraron un hito en la historia de Los Simpson en español.

La trama sigue a Homero Simpson mientras se convierte en el doble de acción secreto del Hombre Abeja, entre situaciones cargadas de humor, música y cameos. La combinación de cine, música norteña y doblaje latinoamericano convirtió a este capítulo en uno de los más comentados del año.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EN STREAMING?

Para quienes no pudieron verlo en su estreno televisivo, "The Fall Guy-Yi-Yi!" estará disponible en plataformas de streaming a partir del 14 de enero de 2026, a través de servicios como Disney+, según la programación anunciada tras su lanzamiento.