Niurka Marcos anuncia su cuarta boda a los 58 años

Niurka Marcos vuelve a sorprender, pero esta vez lejos del escándalo. A sus 58 años, la vedette cubana anunció que se casará por cuarta ocasión con su pareja, Bruno Espino, un hombre 20 años menor que ella, con quien asegura vivir una de las etapas más plenas y conscientes de su vida.

En entrevista con la revista TVyNovelas, la también bailarina reveló que la boda está programada para el 1 de agosto de 2026, una fecha con fuerte carga simbólica para la pareja. "Tenemos planeado casarnos el día que todo comenzó, cuando cumplamos dos años juntitos", explicó, dejando claro que esta unión representa una reivindicación personal y emocional.

Lejos de la imagen explosiva que la acompañó durante años, Niurka se mostró reflexiva y honesta sobre su presente sentimental. "A esta edad todavía siento nervios, como si fuera la primera vez porque es una relación diferente", confesó.

Según relató, el vínculo con Bruno le devolvió la fe que había perdido tras experiencias amorosas pasadas. "Yo había perdido la ilusión y la credibilidad en el amor", admitió.

ASÍ NACIÓ LA HISTORIA DE AMOR

La historia entre Niurka Marcos y Bruno Espino comenzó en 2024 gracias a un amigo en común y se formalizó en agosto de ese mismo año. Desde entonces, la pareja se ha mantenido unida pese a la diferencia de edad, un tema que la artista aborda sin complejos. "Jamás le he tenido miedo a la edad; la presumo", afirmó con su estilo directo y desafiante.

Sobre su futuro esposo, Niurka destacó su madurez, entrega y cuidado. Bruno, de 38 años, estudió odontología y, según contó ella misma, se ha convertido en su apoyo cotidiano, desde el bienestar físico hasta el emocional.

Con esta boda, Niurka Marcos no solo suma un nuevo capítulo a su vida amorosa, sino que muestra una faceta renovada: una mujer segura, enamorada y convencida de que el amor también puede florecer en la madurez.