Taylor Chase se escapa de rehabilitación

El actor Tylor Chase, conocido por su papel como Martin Qwerly en la serie de Nickelodeon El Manual de Supervivencia Escolar de Ned, ha abandonado recientemente un centro de rehabilitación en Los Ángeles, generando preocupación entre fanáticos y miembros de la industria del entretenimiento. A sus 36 años, el exactor enfrenta un momento crítico y ha sido visto viviendo en las calles de Riverside, California, mostrando un notable deterioro físico y emocional.

La alarma pública se intensificó tras la difusión de videos en redes sociales donde se aprecia a Chase en situación vulnerable. Estas imágenes motivaron a autoridades, familiares y antiguos compañeros de trabajo a brindar detalles sobre su estado y los intentos fallidos por ofrecerle apoyo profesional.

DÓNDE SE ENCUENTRA ACTUALMENTE TYLOR CHASE

Según reportes de la policía de Riverside, Chase ha sido visto deambulando por zonas comerciales, buscando objetos en áreas traseras de establecimientos y recogiendo colillas de cigarro. Aunque su apariencia ha llamado la atención, las autoridades aclararon que no enfrenta cargos graves ni es buscado por delitos mayores.

Desde agosto de 2023, el actor acumula al menos 12 procesos por faltas menores, incluyendo pequeños hurtos y estar bajo los efectos de sustancias. La policía señala que, a pesar de estos incidentes, Chase mantiene generalmente una actitud tranquila y cooperativa al interactuar con ellos.

NEGATIVA A RECIBIR AYUDA PROFESIONAL

Uno de los aspectos más preocupantes es la constante negativa de Chase a aceptar apoyo institucional. Autoridades locales confirmaron que en múltiples ocasiones se le ofrecieron refugios, programas contra adicciones y atención en salud mental, pero todas las propuestas fueron rechazadas.

De acuerdo con los protocolos vigentes, la ayuda no puede imponerse si la persona no representa un riesgo inmediato para sí misma o para terceros, lo que limita la capacidad de intervención de las autoridades a pesar del evidente deterioro del actor.

El caso de Tylor Chase se mantiene bajo la atención de familiares y la comunidad, quienes esperan que en algún momento acepte recibir el apoyo necesario para su recuperación y bienestar.