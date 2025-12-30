MTV apaga su era musical en televisión tras más de 40 años al aire este 31 de diciembre

El próximo 31 de diciembre de 2025, MTV cerrará oficialmente sus canales musicales en todo el mundo, poniendo fin a una de las etapas más influyentes de la historia de la televisión. La decisión fue confirmada por Paramount Global, empresa matriz de la cadena, como parte de una reestructuración global enfocada en priorizar el contenido digital y los servicios de streaming.

No se trata del cierre total de la marca MTV, sino del adiós definitivo a un formato que definió generaciones: la música en televisión con horarios fijos y curaduría editorial. A partir de esa fecha, MTV dejará de ser la ventana tradicional donde millones de personas conocieron nuevos artistas, géneros y movimientos culturales.

¿QUÉ CANALES DEJARÁN DE TRANSMITIR?

El cierre incluye cinco señales emblemáticas dedicadas exclusivamente a la música y los videoclips:

MTV Music

MTV 80s

80s MTV 90s

90s Club MTV

MTV Live

Todos estos canales dejarán de operar de manera global al finalizar 2025, cerrando así la última etapa de la televisión musical como se conoció desde la década de los ochenta.

¿POR QUÉ MTV PONE FIN A SUS CANALES MUSICALES?

De acuerdo con Paramount, el principal factor detrás del cierre es el cambio radical en los hábitos de consumo. La música ya no se descubre frente a la televisión, sino en plataformas digitales como YouTube, TikTok y servicios de streaming, donde el contenido es inmediato, personalizado y bajo demanda.

Mantener canales musicales lineales dejó de ser sostenible frente a un ecosistema dominado por algoritmos y consumo móvil. A esto se suman los altos costos operativos, como transmisión, licencias musicales y personal, frente a una audiencia cada vez menor.

La medida forma parte de un plan de ahorro estimado en 500 millones de dólares, tras la fusión entre Paramount Global y Skydance Media, que contempla una reorganización profunda del portafolio audiovisual del grupo.

MTV SEGUIRÁ AL AIRE, PERO CON OTRO ENFOQUE

La reestructuración no incluye al canal principal, MTV HD, que continuará transmitiendo con una programación enfocada en reality shows, series y entretenimiento general, un giro que la marca ha seguido desde hace varios años.

Durante más de cuatro décadas, MTV fue mucho más que un canal de música. Definió estética, lenguaje y cultura pop. Transformó la música en imagen, impulsó carreras globales y dio visibilidad a géneros como el rock, pop, hip hop, dance y electrónica, en una época previa a los algoritmos.

Aunque el cierre de sus canales musicales confirma que ese modelo ya no existe, el legado permanece. Parte del archivo histórico de MTV estará disponible a través de plataformas como Paramount+ y Pluto TV, donde la compañía concentrará su estrategia digital.