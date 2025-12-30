Beyoncé se convierte en multimillonaria y entra al exclusivo club de los artistas más ricos del mundo

Beyoncé alcanzó oficialmente el estatus de multimillonaria tras uno de los años más lucrativos de su carrera, confirmó este lunes la revista Forbes. A sus 44 años, la cantante estadounidense se consolidó no solo como una de las figuras más influyentes del pop mundial, sino también como una de las artistas con mayor poder económico en la industria del entretenimiento, al ingresar al selecto grupo de músicos con un patrimonio superior a los mil millones de dólares.

Con este logro, la llamada "Reina Bey" se suma a una lista integrada por su esposo, el rapero Jay-Z, así como por Taylor Swift, Rihanna y Bruce Springsteen, quienes han logrado convertir su éxito artístico en auténticos imperios financieros.

BEYONCÉ SE CONVIERTE EN MULTIMILLONARIA

De acuerdo con Forbes, Beyoncé atraviesa una racha especialmente rentable gracias a una combinación de giras mundiales, lanzamientos musicales exitosos y el control estratégico de su catálogo.

Uno de los pilares de esta bonanza fue la gira Renaissance World Tour, realizada en 2023, con la que vendió cerca de 600 millones de dólares en boletos, convirtiéndose en una de las más exitosas en la historia del R&B.

Lejos de conformarse, la artista originaria de Houston, Texas, se reinventó en 2025 con Cowboy Carter, un álbum inspirado en la música country que no solo amplió su alcance artístico, sino que también le valió el Grammy a Álbum del Año. Este proyecto dio pie a una nueva gira mundial que recaudó más de 400 millones de dólares, convirtiéndose en el tour más lucrativo para una solista en 2025.

Según datos de Billboard Boxscore, la gira Cowboy Carter constó de 32 fechas, en las que se vendieron alrededor de 1.6 millones de entradas y se generaron ingresos por 407.6 millones de dólares, estableciendo un récord como la gira de música country más exitosa de todos los tiempos. Antes de ello, Beyoncé ya había impuesto una marca similar en el género R&B con Renaissance.

Al sumar los ingresos de sus giras, su catálogo musical y diversos acuerdos comerciales, Forbes estimó que Beyoncé acumuló 148 millones de dólares en 2025 antes de impuestos, cifra que la colocó como la tercera música mejor pagada del mundo durante ese año. Aunque la publicación no detalló el monto exacto de su fortuna total, confirmó que supera el umbral de los mil millones de dólares.

La revista subrayó que, si bien Beyoncé ha incursionado en sectores como la moda, la belleza y las bebidas, la mayor parte de su riqueza proviene directamente de la música. Un factor clave ha sido el control de los derechos de su catálogo, así como los ingresos extraordinarios generados por sus giras globales.

Parte fundamental de este éxito empresarial se remonta a la fundación de Parkwood Entertainment, compañía creada por la artista en 2010, que le permitió obtener control creativo, independencia financiera y diversificar sus fuentes de ingresos, consolidando así uno de los imperios más sólidos de la industria musical contemporánea.