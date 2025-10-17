  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 17 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Taylor Swift: Creando historia tras recibir un nuevo récord

La famosa cantante domina los 12 primeros puestos del Billboard Hot 100 con su nuevo álbum The Life of a Showgirl

Oct. 17, 2025
The Life of a Showgirl combina storytelling, producción innovadora y una conexión auténtica con los oyentes. Esto consolida su estatus como ícono cultural y referente de la música contemporánea.
The Life of a Showgirl combina storytelling, producción innovadora y una conexión auténtica con los oyentes. Esto consolida su estatus como ícono cultural y referente de la música contemporánea.

Taylor Swift continúa marcando hits en la industria musical. Su más reciente álbum, The Life of a Showgirl, ha logrado una hazaña sin precedentes. Las doce canciones que conforman el disco ocuparon los doce primeros puestos del Billboard Hot 100. Esto consolidó un dominio absoluto de la lista. Además, reafirma el poder de su música a nivel global.

El tema "The Fate of Ophelia" encabeza el ranking. Le sigue "Opalite" en el segundo lugar y "Elizabeth Taylor" en el tercero. Con esto, Swift alcanza su decimotercer número uno en el Hot 100. Ella amplía su legado, consolidándose como una de las artistas más influyentes y exitosas del siglo XXI.

Los seguidores de Swift han mostrado su entusiasmo en plataformas digitales. Destacan no solo la calidad de las canciones, sino también cómo la cantante ha mantenido su relevancia tras más de quince años de carrera.

RÉCORDS DE VENTAS Y STREAMING

El éxito de The Life of a Showgirl, lanzado el pasado 3 de octubre, se refleja también en ventas y streaming. En Estados Unidos, el álbum vendió 4.002 millones de unidades en su primera semana. Superó el récord anterior de Adele con 25 (2015). Este logro lo convierte en la semana más exitosa de la era moderna del Billboard 200 para una artista solista.

En cuanto a vinilos, Swift estableció un hito histórico, tras vender 1,2 millones de unidades en un solo día. Esto demuestra la fuerza del coleccionismo físico en la era digital.

En plataformas de streaming, el álbum debutó con 250 millones de reproducciones en un solo día en Spotify, Apple Music y Amazon Music. Así, consolida el impacto global de su música y su capacidad para atraer a audiencias de todas las edades.

EVOLUCIÓN ARTÍSTICA Y LEGADO CULTURAL

La magnitud del éxito de Taylor Swift no solo se mide en cifras. Cada nuevo lanzamiento refleja su capacidad de reinventarse. Ella experimenta con diferentes géneros y conecta emocionalmente con su público. The Life of a Showgirl combina storytelling, producción innovadora y una conexión auténtica con los oyentes. Esto consolida su estatus como ícono cultural y referente de la música contemporánea.

Este récord histórico refuerza su influencia en la industria. Muestra que su talento trasciende modas y generaciones. La cantante continúa demostrando que, además de ser una estrella global, es una estratega musical. Es capaz de dominar listas, ventas físicas y plataformas digitales al mismo tiempo.

Redacción
Redacción
Contenido Relacionado
"Tron: Ares", el nuevo fracaso de Disney ¿Jared Leto tiene una maldición en los universos cinematográficos?
Farándula

"Tron: Ares", el nuevo fracaso de Disney ¿Jared Leto tiene una maldición en los universos cinematográficos?

Octubre 17, 2025

La tercera entrega de la saga de ciencia ficción apenas logró 33.5 mdd en su primer fin de semana, pues el interés del público fue mínimo

La Granja VIP 2025: ¿Quién es el Tío Pepe, el mayoral que dirige el reality show de TV Azteca?
Farándula

La Granja VIP 2025: ¿Quién es el Tío Pepe, el mayoral que dirige el reality show de TV Azteca?

Octubre 17, 2025

Entre todos los participantes, hay una figura que se ha destacado por encima del resto que se encuentra listo entre los corrales y herramientas

¿Qué va a pasar con la gira de Kiss después del fallecimiento de su legendario guitarrista Ace Frehley?
Farándula

¿Qué va a pasar con la gira de Kiss después del fallecimiento de su legendario guitarrista Ace Frehley?

Octubre 16, 2025

El deceso de uno de los fundadores del grupo de rock no para los eventos previstos, ya que "Spaceman" trabajaba en solitario