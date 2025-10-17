La Granja VIP 2025: ¿Quién es el Tío Pepe, el mayoral que dirige el reality show de TV Azteca?

A tan solo una semana de su inicio, La Granja VIP 2025, reality show de TV Azteca se ha convertido en uno de los favoritos del público, debido a su formato original, en el que diversas celebridades abandonan la comodidad de la ciudad para enfrentarse a los retos del trabajo en el campo. Sin embargo, entre todos los participantes, hay una figura que se ha destacado por encima del resto.

Antes de que las cámaras comiencen a grabar y los famosos se enfrenten a las duras labores del campo, hay alguien que ya está listo entre corrales y herramientas: el Tío Pepe. Con su sombrero bien puesto y una sonrisa franca, este hombre de campo se ha convertido en el corazón de La Granja VIP 2025, el programa que pone a celebridades a vivir la experiencia rural bajo su guía.

¿QUIÉN ES EL TÍO PEPE DE LA GRANJA VIP 2025?

El Tío Pepe es un auténtico hombre de campo, propietario de una granja en San Bartolo Ameyalco, en la Ciudad de México, donde ofrece experiencias de convivencia con animales y actividades agrícolas a quienes buscan un acercamiento con la vida rural. Su conocimiento sobre el cuidado de los animales y su respeto por la naturaleza lo han convertido en un personaje entrañable para la audiencia.

En La Granja VIP, su papel va mucho más allá de la asesoría técnica. El Tío Pepe supervisa las tareas diarias de los famosos, enseñándoles a ordeñar vacas, alimentar a los animales y mantener las instalaciones del rancho. Además, funge como mediador en los conflictos entre los concursantes, aportando consejos prácticos y reflexiones que invitan a la cooperación y al trabajo en equipo.

Gracias a su sencillez, humor y firmeza, el Tío Pepe se ha ganado el cariño del público, que lo considera una figura paternal dentro del programa. Muchos espectadores destacan en redes sociales que su presencia aporta autenticidad y equilibrio al reality.

¿EN DÓNDE SE PUEDE VER LA GRANJA VIP 2025?

La Granja VIP 2025 se transmite de lunes a viernes a las 9:00 PM y los domingos a las 8:00 PM por Azteca Uno, y también está disponible en Disney+, donde los seguidores pueden observar las actividades de los granjeros las 24 horas del día.

Sin duda, el Tío Pepe se ha convertido en el alma del programa y en uno de los principales motivos por los que el público sigue esta producción semana tras semana.