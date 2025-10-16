¿Qué va a pasar con la gira de Kiss después del fallecimiento de su legendario guitarrista Ace Frehley?

La muerte de Ace "Spaceman" Frehley, el guitarrista fundador de la legendaria banda de rock Kiss tomó por sorpresa al mundo del espectáculo; dejó de existir a los 73 años, víctima de una hemorragia cerebral.

De acuerdo con la información, hace unas semanas el músico sufrió una caída en su estudio, por lo que fue hospitalizado y conectado a soporte vital; su muerte fue reportada este jueves 16 de octubre.

EVENTO ESPECIAL DE KISS EN 2025

Sin embargo, pese a la muerte de Frehley, y a que estaba alejado de la banda desde 2023, Kiss tiene previsto un evento especial en noviembre de 2025, llamado El ejército de KISS irrumpe en Las Vegas, el cual incluye concierto sin maquillaje.

El evento, que se desarrollará los días 14, 15 y 16, conmemorará el 50 aniversario de la Kiss Army, así como su regreso a los escenarios, luego de la gira de despedida de la banda en 2023.

Aunque no es una gira de despedida, sí es un evento único, esta ocasión contará con la participación de, los fundadores Paul Stanley y Gene Simons, del exguitarrista de Kiss, Bruce Kulik.

La presentación se desarrollará en en el Virgin Hotels Las Vegas y se espera que se desarrolle un espectáculo sin máscaras ni maquillajes, durante el cual los fans podrán tener sesiones de preguntas y respuestas, momentos interactivos y otras actividades exclusivas.