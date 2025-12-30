¿Fue suicidio el caso de Nataly González Barro? Fiscalía revela nuevos detalles sobre las causas de su muerte

Las investigaciones en torno a la muerte de Nataly Monserrat González Barro, prima de la esposa del conductor de televisión Capi Pérez, han revelado nuevos detalles en las últimas horas que podrían cambiar el caso.

HALLAZGO DEL CUERPO DE NATALY

Inicialmente, el hallazgo sin vida de Nataly fue abordado bajo el protocolo de feminicidio, ahora es considerado por las autoridades como un probable suicidio, según versiones extraoficiales atribuidas a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

El cuerpo de la joven veterinaria fue localizado el domingo 28 de diciembre en un predio con maleza cercano al fraccionamiento Jardines del Sur 6, en el municipio de Benito Juárez.

De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la Fiscalía, el cadáver no presentaba signos visibles de violencia, lo que llevó a las autoridades a replantear la línea de investigación conforme avanzaron las diligencias periciales.

ITZEL BARRO, ESPOSA DE CAPI PÉREZ, COMPARTIÓ LA FICHA DE BÚSQUEDA EN REDES SOCIALES

En un inicio, el caso generó una fuerte movilización en redes sociales y entre la opinión pública, debido a la relación familiar de Nataly con la creadora de contenido Itzel Barro, conocida como "Hola Enfermera".

A través de diversas publicaciones y un video difundido en sus plataformas digitales, Barro solicitó el apoyo de sus seguidores para ayudar a localizar a su prima, quien había sido reportada como desaparecida.

Según la ficha de búsqueda, Nataly González Barro salió de su domicilio el 25 de diciembre y su desaparición fue denunciada formalmente dos días después. Medios locales reportaron que familiares señalaron que la joven atravesaba por problemas psicológicos.

DÍA QUE DESAPARECIÓ NATALY Y CONTEXTO

La noche de su desaparición, presuntamente Nataly sostuvo una discusión con su pareja sentimental y salió del domicilio que compartían, vestida con un camisón color beige y sandalias.

Uno de los elementos clave que habría llevado a modificar la hipótesis inicial fueron los registros de cámaras de videovigilancia.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que las grabaciones mostrarían a Nataly ingresando sola a la zona donde posteriormente fue hallada sin vida, sin la presencia de terceras personas.

Asimismo, versiones difundidas por medios locales indican que los familiares habrían aceptado la causa del fallecimiento y decidido no continuar con las investigaciones, con el fin de que el cuerpo les fuera entregado.

No obstante, hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido un posicionamiento final público que confirme el cierre definitivo del caso. En medio de la atención mediática, Itzel Barro agradeció el respaldo recibido y pidió respeto para su familia durante el proceso de duelo.

"Por indicaciones de la familia no se compartirán detalles. Agradecemos su comprensión y discreción", expresó en redes sociales, mensaje que cobró relevancia tras la circulación de versiones no oficiales sobre el rumbo de la investigación.

¿QUIÉN ERA NATALY MONSERRAT GONZÁLEZ BARRO?

Nataly cursó la licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2015 y 2021. Posteriormente, inició estudios en Psicología en la Universidad Tecnológica de México y realizó un diplomado en Seguridad e Inocuidad Alimentaria por la Universidad Anáhuac Mayab.

En el ámbito profesional, colaboró con el Colegio Mexicano de Médicos Veterinarios Zootecnistas Quintanarroenses AC y se desempeñó en diversas empresas privadas.

En 2023 asumió la dirección ejecutiva de cuentas en Fielko de México y, posteriormente, trabajó como auxiliar de ventas en Altta Homes Centro Sur, puesto que ocupaba hasta el momento de su desaparición.

El caso continúa generando reacciones y llamados a la prudencia, mientras se espera que las autoridades estatales confirmen oficialmente el cierre o continuidad de la investigación.