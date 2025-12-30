Eiza González responde a críticas tras bailar en La Casita de Bad Bunny

La reciente viralización de un video en TikTok mostró a Eiza González bailando junto a Diego Boneta en "La Casita" durante un concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México. Las imágenes desataron rumores sobre una supuesta infidelidad y tensiones entre figuras del espectáculo, generando un intenso debate en redes sociales.

EIZA ROMPE EL SILENCIO

La actriz mexicana decidió hablar públicamente en el programa Despierta América, un hecho poco común en su trayectoria, para desmentir las teorías que circulaban. González aclaró que el momento captado por las cámaras correspondía únicamente a una situación de diversión grupal, dentro del área VIP saturada de celebridades como Galilea Montijo, Yalitza Aparicio y Luisito Comunica.

CONTEXTO DEL VIDEO VIRAL

Entre los comentarios más repetidos en redes se encontraba la frase "y nadie dice nada de cómo al final Diego le dice a Eiza ´me tienes loco, we´", lo que alimentó las especulaciones sobre su relación con Boneta. Sin embargo, parte del público defendió a la actriz, explicando que la cercanía física en La Casita era inevitable por el espacio reducido y la naturaleza del evento.

Consultada sobre el incidente, Eiza recordó que conoce a Diego desde que tenían aproximadamente 11 años y que su relación ha sido siempre de amistad. La actriz enfatizó que su interacción en el video no tenía implicaciones románticas y agradeció la cobertura del medio antes de despedirse cordialmente.

INTENTOS DE ACLARAR EN REDES

Horas antes, Eiza intentó frenar la ola de rumores a través de un comentario en TikTok: "Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar". No obstante, no abordó la situación en sus plataformas oficiales, y la viralidad del video continuó.

LA REACCIÓN DE RENATA NOTNI

El debate se amplió por la intervención de Renata Notni, actual pareja de Diego Boneta, quien fue captada en otro video durante la serie de conciertos. En ese registro, Notni aparece interactuando con Boneta, pero aclaró posteriormente que se trataba de una broma privada y rechazó cualquier tipo de agresión.

El episodio puso de manifiesto cómo los ángulos de cámara y la rápida difusión de videos pueden generar interpretaciones erróneas sobre la vida privada de las celebridades. A pesar de las aclaraciones de Eiza y Notni, la atención mediática se mantuvo sobre la actriz, resaltando su trayectoria y la relación de amistad histórica con Diego Boneta, que comenzó en la adolescencia y continuó hasta su consolidación en Hollywood.