"Se ganó": Tuit de Slobotzky reaviva la polémica sobre la demanda contra La Cotorrisa

Un tuit de por José Luis García Slobotzky en X continuó la controversia legal que involucra a los creadores de contenido del pódcast La Cotorrisa, luego de ser publicado la mañana del 30 de diciembre.

Sin ofrecer detalles, el conductor adelantó que recibieron "una GRAN noticia" relacionada con un tema legal que enfrentan como proyecto, lo que encendió especulaciones y reacciones inmediatas.

JESICA BUSTOS DENUNCIA CORRUPCIÓN EN EL CASO DE LA COTORRISA

Horas después, la influencer Jesica Bustos respondió públicamente y denunció presuntas irregularidades en el proceso judicial que mantiene contra Ricardo Pérez y Slobotzky, por señalamientos de acoso sexual derivados de comentarios realizados en un episodio del pódcast.

Bustos aseguró que se llevó a cabo una audiencia sin que ella ni su equipo legal fueran notificados, lo que, según su testimonio, derivó en un fallo adverso.

Durante una transmisión en vivo, la creadora de contenido explicó que se trató de una "audiencia de omisiones" de la cual no tuvo conocimiento.

"No se me notificó ni a mí ni a mis abogadas", afirmó. De acuerdo con su versión, en dicha diligencia se declaró nula una de las pruebas centrales del expediente.

"Sin poder defenderme, se declaró nula una de las pruebas más importantes... todo lo hicieron por debajo del agua", acusó, subrayando que su exigencia es la transparencia y el esclarecimiento de los hechos.

Bustos fue enfática en que su postura no busca sentencias anticipadas. "Yo no estoy aquí para señalar culpables sin juicio", dijo, al tiempo que apuntó a lo que considera fallas institucionales por parte de las autoridades de la Ciudad de México.

También advirtió sobre el alcance simbólico del caso y la necesidad de evitar que se archive sin una revisión clara: "Hoy soy yo, mañana puede ser cualquiera".

¿POR QUÉ ACUSA DE ACOSO SEXUAL A LA COTORRISA?

El origen del conflicto se remonta a comentarios que Bustos calificó como ofensivos y de índole sexual emitidos durante un episodio de La Cotorrisa.

En su momento, los conductores ofrecieron una disculpa pública y retiraron el fragmento señalado; sin embargo, la denuncia siguió su curso legal.

El presunto revés judicial, sumado al mensaje críptico de Slobotzky, reactivó el debate sobre los límites del humor, la responsabilidad de los creadores de contenido con audiencias masivas y, especialmente, el debido proceso en casos mediáticos.

Por ahora, el expediente permanece bajo escrutinio público, a la espera de que las autoridades aclaren los señalamientos de irregularidades y se garantice un procedimiento transparente.