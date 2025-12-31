Capi Pérez y su esposa Itzel Barro anuncian que esperan a su segundo hijo para el 2026

El conductor de TV Azteca, Capi Pérez sorprendió a sus seguidores este jueves 31 de diciembre al anunciar que será papá por segunda ocasión en 2026.

La noticia fue compartida a través de un emotivo video publicado en Instagram, en el que aparece junto a su esposa Itzel Barro y su hijo Vicente, quien asumirá el rol de hermano mayor.

El anuncio no pasó desapercibido, sobre todo porque llega después de un momento profundamente doloroso para la familia.

Hace apenas unos días, Itzel Barro había solicitado apoyo en redes sociales para localizar a una familiar desaparecida en Cancún. Horas más tarde, sin entrar en detalles, informó que la persona fue encontrada sin vida, una situación que generó una oleada de mensajes de solidaridad.

En ese contexto, la noticia del embarazo fue recibida como un rayo de luz y esperanza. Para dar a conocer la llegada del nuevo integrante, la pareja repitió el mismo trend de TikTok que utilizaron en mayo de 2024 cuando anunciaron su primer embarazo.

En aquella ocasión, el escenario fue la Torre Eiffel en París, donde ambos lucieron gorras con las palabras “Dad” y “Mom”.

Ahora, desde la playa, retomaron el concepto, pero con un giro especial: sumaron una gorra más para Vicente que decía “Big brother” (hermano mayor), robándose el protagonismo del video.

REACCIONES Y APOYO DEL PÚBLICO Y FIGURAS PÚBLICAS

Capi Pérez es uno de los rostros más queridos de TV Azteca, donde participa tanto en el matutino Venga la Alegría como en el programa nocturno La Resolana. Su estilo cercano y sentido del humor han hecho que el público siga de cerca no solo su carrera, sino también su vida personal.

La noticia del segundo embarazo rápidamente se volvió tendencia y fue celebrada por diversas figuras del espectáculo. Personalidades como Cynthia Rodríguez, Poncho de Nigris, Luz Elena González, Kristal Silva y Flor Rubio enviaron mensajes de cariño y felicitación a la pareja.

Con este anuncio, el conductor y su familia demuestran que, incluso después de atravesar momentos difíciles, la vida también ofrece nuevas oportunidades para celebrar.

Sin dramatismos innecesarios y con la autenticidad que los caracteriza, el “Capi” y Itzel compartieron una noticia que, sin duda, marcó el cierre del año con un mensaje de esperanza.