Stranger Things: el antes y el después de los actores

A casi una década del estreno de Stranger Things, los actores que dieron vida al grupo de amigos ya no son los mismos. Lo que comenzó como una serie protagonizada por niños se ha convertido en una vitrina del crecimiento personal, físico y profesional de un elenco que hoy transita plenamente la adultez.

FINN WOLFHARD (MIKE)

Cuando debutó en la primera temporada, Finn tenía alrededor de 13 años y dio vida a Mike Wheeler, el líder natural del grupo. Con el paso del tiempo, su crecimiento físico ha sido evidente. Paralelamente, ha desarrollado una carrera en el cine con participaciones en producciones como It y Ghostbusters, además de explorar la música como integrante de una banda. En las temporadas más recientes se le ve notablemente más alto, aunque conserva su característico cabello largo.

MILLIE BOBBY BROWN (ELEVEN)

Millie, se dio a conocer siendo muy joven gracias a su papel como Eleven. A partir de ahí, su carrera tomó fuerza fuera de la serie, con proyectos propios y el lanzamiento de una marca de cosméticos. Su imagen también cambió por completo y hoy es una presencia habitual en alfombras rojas. En el plano personal, está casada con Jacob Hurley Bongiovi desde 2024 y es madre de un hijo adoptivo.

CALEB MCLAUGHLIN (LUCAS)

En la primera temporada, Lucas era el integrante más crítico y desconfiado del grupo, interpretado por un Caleb de aproximadamente 14 años. Actualmente, el actor muestra un cambio evidente en estatura y madurez. Ha participado en cine, doblaje y teatro, y su imagen refleja una transición clara hacia papeles más adultos.

GATEN MATARAZZO (DUSTIN)

Gaten conquistó al público desde el inicio con la energía y carisma de Dustin. Con los años, su apariencia ha cambiado de forma natural y ya no luce como el niño que llegó a Hawkins. Ha retomado proyectos ligados al teatro y ha trabajado en fortalecer su presencia pública, manteniendo un estilo propio que lo distingue dentro del elenco.

NOAH SCHNAPP (WILL)

Noah fue uno de los más pequeños del reparto en la primera temporada, donde su personaje, Will, es clave para detonar la historia. Desde entonces, ha crecido tanto personal como profesionalmente. Su imagen ha evolucionado hacia la adultez, marcada por cambios visibles en su estilo y una mayor exposición mediática tras haber vivido la fama desde muy joven.

SADIE SINK (MAX)

Sadie se incorporó a la serie en la segunda temporada como Max, un personaje con personalidad fuerte y definida. Desde su llegada, su proyección ha ido en ascenso. Su transformación es clara: pasó de ser una adolescente asociada a la patineta y rebeldía, a consolidarse como actriz con papeles dramáticos, presencia en el mundo de la moda y reconocimiento internacional.

El paso del tiempo no solo se refleja en la historia de la serie, sino también en la evolución de sus protagonistas. Cada uno ha tomado caminos distintos, explorando nuevas facetas en el cine, la música, el teatro y la vida personal, dejando atrás a los niños para consolidarse como figuras reconocidas a nivel internacional.