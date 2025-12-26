¿Mito o realidad? La ciencia revela si las mujeres hablan más que los hombres

Durante décadas se ha repetido la idea de que las mujeres hablan más que los hombres, una creencia tan extendida como la frase "ellas son de Venus y ellos de Marte". Sin embargo, ¿qué dice realmente la ciencia al respecto? Investigaciones recientes desde la neurociencia y la psicología desmontan este estereotipo.

De acuerdo con Diana Paz Trejo, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, los estudios actuales muestran que mujeres y hombres pronuncian en promedio alrededor de 16 mil palabras al día. La diferencia no está en la cantidad, sino en el contexto en el que se comunican.

¿EN QUÉ RADICA LA DIFERENCIA?

Las mujeres tienden a hablar más en entornos íntimos, como reuniones con amistades cercanas o espacios donde existe una conexión emocional. En contraste, suelen expresarse menos en juntas laborales o espacios de toma de decisiones.

En los hombres ocurre lo contrario ya que participan menos en contextos afectivos, pero aumentan su comunicación en reuniones de trabajo o eventos sociales.

La explicación a por qué sucede esto, no es biológica, sino sociocultural. Paz Trejo señala que a las mujeres se les educa para ser empáticas y sensibles a las señales emocionales, mientras que a los hombres se les impulsa a mostrarse seguros y dominantes en espacios públicos.

Así, una conducta considerada asertiva en un hombre puede ser vista como agresiva o dominante en una mujer.

LA PLASTICIDAD CEREBRAL

Desde la neurociencia, este fenómeno se entiende a través de la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para modificarse según la interacción con el entorno. Es decir, los roles y expectativas sociales "cablean" el cerebro de manera distinta en mujeres y hombres, influyendo en cómo y dónde se comunican.

Aunque áreas como Broca y Wernicke son clave para el lenguaje, el proceso comunicativo involucra muchas más regiones relacionadas con la emoción, el lenguaje corporal y hasta la expresión artística.

En conclusión, no es que las mujeres hablen más, sino que la sociedad les ha enseñado a comunicarse de formas distintas.