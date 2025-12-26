Así es la Divina Guardería en Madrid: el monasterio que exhibe más de 120 niños Jesús

En el corazón de Madrid se esconde una de las colecciones más singulares del arte sacro europeo. El Monasterio de las Descalzas Reales resguarda la llamada "Divina Guardería", un conjunto formado por más de 120 imágenes del Niño Jesús que únicamente puede visitarse durante la temporada navideña.

Esta colección, considerada una de las más numerosas del mundo dedicadas al Niño Dios, reúne piezas de gran valor histórico, artístico y devocional, y refleja una tradición conventual que se remonta a varios siglos atrás.

UNA COLECCIÓN NACIDA DE LA VIDA RELIGIOSA

Desde el siglo XVI, era costumbre que las mujeres que ingresaban al convento llevaran consigo una imagen del Niño Jesús como parte de su dote espiritual. Con el paso del tiempo, estas figuras fueron conformando la actual Divina Guardería, hoy conservada en el antiguo despacho de la abadesa del monasterio.

Las imágenes están elaboradas con materiales diversos como madera policromada, cera, marfil y plomo; algunas incluso conservan cabello natural. Muchas proceden de distintas regiones de España y del extranjero, y destacan por sus vestimentas cuidadosamente elaboradas.

Entre las figuras más llamativas se encuentran un Niño Jesús vestido como san Isidro Labrador, patrono de Madrid, y otro ataviado con la indumentaria del rey Felipe II, conocido como "el Prudente".

DEVOCIÓN Y CUIDADO A LO LARGO DE LOS SIGLOS

Una de las figuras clave en el desarrollo de esta tradición fue sor Margarita de la Cruz (1567–1633), hija del emperador Maximiliano II y sobrina de Felipe II. Los registros históricos señalan que la religiosa cuidaba las imágenes con especial dedicación: las acunaba y confeccionaba ropa a su medida, reforzando el vínculo espiritual y simbólico que las monjas mantenían con estas representaciones.

Hoy en día, las religiosas del monasterio continúan esta práctica, vistiendo y arreglando las figuras cada Navidad para recibir a los visitantes.

La Divina Guardería solo abre al público durante el tiempo de Navidad y puede visitarse hasta el 5 de enero de cada año.