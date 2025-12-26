VIDEO | Influencer atropella a fan con Cybertruck durante transmisión en vivo

Un video que circula en redes sociales ha desatado indignación y debate luego de mostrar al influencer Branden Peters, conocido como Clavicular, involucrado en un incidente vial durante una transmisión en vivo. En las imágenes se observa cómo un seguidor es atropellado por una Cybertruck de Tesla mientras el creador de contenido realizaba una emisión en tiempo real.

El hecho ocurrió cuando el joven, aparentemente motivado por la cercanía con el influencer, se aproximó al vehículo y se subió al cofre mientras grababa con su teléfono celular. La situación, que en un inicio parecía una interacción espontánea, terminó en un momento de alto riesgo.

EL MOMENTO DEL INCIDENTE

De acuerdo con el material difundido, el seguidor descendió del vehículo y permaneció frente a la camioneta, realizando algunos movimientos cerca de la unidad. Instantes después, Clavicular aceleró, lo que provocó que el joven fuera embestido por el vehículo.

En la grabación se escucha un fuerte sonido tras el impacto, así como la reacción de una persona que acompañaba al influencer durante la transmisión. El avance de la Cybertruck se detuvo cuando otro automóvil se atravesó en su trayecto, evitando que el vehículo continuara desplazándose.

REACCIÓN DEL INFLUENCER TRAS EL ATROPELLAMIENTO

Luego del incidente, el influencer abandonó el lugar. Horas más tarde, realizó una publicación en redes sociales que avivó la polémica: compartió una imagen generada por inteligencia artificial acompañada de la frase "Juega juegos estúpidos, gana premios estúpidos", en aparente referencia a lo sucedido.

En el video original también se escucha a Clavicular preguntar por el estado del joven atropellado, aunque hasta el momento no existe información oficial que confirme su condición de salud.

KICK STREAMER RUNS OVER "STALKER" LYING ON HIS CYBERTRUCK



Streamer Claviclar just got banned from Kick after running over a person who was lying on his Cybertruck.



The individual was reportedly a stalker who had repeatedly harassed Claviclar on stream.



Kick moved quickly,... pic.twitter.com/Y90Pzptidv — Mario Nawfal (@MarioNawfal) December 25, 2025

INDIGNACIÓN Y EXIGENCIAS EN REDES SOCIALES

El video provocó una ola de reacciones entre usuarios, quienes condenaron la conducta del influencer y exigieron que se esclarezcan los hechos. Muchos señalaron la responsabilidad que conlleva tener una audiencia masiva y el peligro de normalizar conductas imprudentes durante transmisiones en vivo.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer información oficial sobre posibles consecuencias legales para el creador de contenido ni sobre el estado del seguidor involucrado. El caso continúa generando cuestionamientos sobre los límites de la creación de contenido y la responsabilidad de los influencers frente a su audiencia.