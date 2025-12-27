  • 24° C
Viral

¿Dónde pasar Año Nuevo 2026? Este es el Pueblo Mágico más fiestero de México

Con el Año Nuevo 2026 a la vuelta de la esquina, muchas personas buscan un destino especial para celebrar fuera de la rutina

Dic. 27, 2025
El Año Nuevo 2026 ya se acerca y, con él, la emoción de comenzar un ciclo lleno de nuevas oportunidades, metas y experiencias. Para muchos, despedir el año no es solo un ritual, sino una oportunidad de hacerlo de manera diferente, lejos de la rutina y rodeados de un ambiente que combine diversión, tradición y buena energía.

Por ello, cada vez más personas buscan destinos que ofrezcan un escenario único para celebrar, ya sea en compañía de amigos, familiares o incluso con nuevos conocidos que comparten el mismo espíritu festivo.

Entre las opciones más destacadas, un Pueblo Mágico en Guanajuato se convierte en el destino ideal para quienes desean celebrar fuera de lo cotidiano, rodeados de música, luces y tradición.

ESTE ES EL PUEBLO MÁGICO MÁS FIESTERO DE MÉXICO

Recibir un nuevo año con alegría y originalidad es posible en San Miguel de Allende, el Pueblo Mágico que se consolida como uno de los destinos más atractivos para arrancar el 2026 de manera diferente.

Con calles empedradas, construcciones coloniales y una energía contagiosa, esta ciudad de Guanajuato ofrece un escenario ideal para quienes buscan diversión, tradición y buena vibra.

imagen-cuerpo

Durante la víspera de Año Nuevo, el Jardín Allende se convierte en el epicentro de la celebración. Música, encuentros espontáneos y fuegos artificiales marcan la cuenta regresiva mientras habitantes y visitantes comparten la emoción del momento. Bares, terrazas y restaurantes del centro histórico abren sus puertas con propuestas especiales y sonidos en vivo, manteniendo el ambiente festivo hasta altas horas de la noche.

San Miguel de Allende combina tradición y modernidad sin perder su identidad. Sus construcciones de los siglos XVII y XVIII, patios verdes y detalles arquitectónicos convierten cada rincón en una postal única. Lugares como Fábrica La Aurora ofrecen una faceta cultural para disfrutar durante el día, mientras que El Mirador permite apreciar la ciudad iluminada desde lo alto antes de que continúe la celebración nocturna.

Su ubicación estratégica poco más de una hora de Querétaro y a unas cuatro horas de la Ciudad de México facilita que viajeros de distintos puntos puedan sumarse a esta experiencia única, que combina gastronomía, arte, música y un ambiente festivo inigualable.

San Miguel de Allende se confirma así como el Pueblo Mágico ideal para despedir el año y dar la bienvenida al 2026 con recuerdos que perduran.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

