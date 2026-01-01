Estos son los 10 K-dramas más esperados para 2026 en Netflix, Disney+ y más

El 2025 fue un gran año para los K-dramas y definitivamente dejó en claro que la ficción coreana está más fuerte que nunca y lidera las plataformas de streaming a nivel mundial con más títulos disponibles.

La industria de entretenimiento coreano lejos de repetirse, permite explorar zonas menos cómodas, con relatos más adultos, apuestas visuales ambiciosas y con más personajes femeninos escritos con mayor profundidad.

El resultado fue un año sólido que reforzó la posición de Corea del Sur como uno de los motores creativos más influyentes del entretenimiento global.

La ola coreana dejó de ser un "gusto de nicho" para convertirse en contenido prioritario dentro de catálogos internacionales, capaz de competir en conversación, audiencia e impacto cultural con producciones occidentales.

LOS 10 K-DRAMAS MÁS ESPERADOS PARA 2026

De cara a 2026, las expectativas crecen aún más y las principales plataformas de streaming ya confirmaron proyectos de gran escala, elencos de alto perfil y cruces de géneros cada vez más arriesgados como los siguientes:

1. MADE IN KOREA

Ambientada en la Corea de los años 70, la serie profundiza en las tensiones entre empresarios, políticos y militares en un país en transformación. Su nueva temporada promete un conflicto más amplio y una mirada cruda sobre el precio del poder.

Estreno: 2026

Disney+

2. ¿CÓMO SE TRADUCE ESTE AMOR?

Un intérprete emocionalmente distante y una actriz acostumbrada a discursos calculados construyen un romance adulto, sutil y honesto. La serie apuesta por los silencios y las emociones no dichas.

Estreno: 16 de enero de 2026

Netflix

3. PERFECT CROWN

En una Corea moderna con monarquía, una heredera multimillonaria y un príncipe sin poder real enfrentan un romance atravesado por política, presión mediática e identidad. El regreso romántico de IU eleva la expectativa.

Estreno: Primera mitad de 2026

Plataforma a confirmar

4. DOCTOR X: AGE OF THE WHITE MAFIA

Un drama médico con tono noir que expone la corrupción en hospitales de élite. Ética, ambición y cirugías extremas se cruzan en una historia intensa y poco complaciente.

Estreno: Segunda mitad de 2026

Plataforma a confirmar

5. THE REMARRIED EMPRESS

Tras una traición pública, una emperatriz decide recuperar el control de su destino político y emocional. Romance, intriga palaciega y una fuerte mirada sobre la autonomía femenina.

Estreno: A definir

Disney+

6. HONOUR

Tres abogadas exitosas enfrentan un escándalo que amenaza con exponer decisiones del pasado. Un drama legal adulto que prioriza los vínculos y las contradicciones morales.

Fecha de estreno y plataforma a confirmar

7. PORTRAITS OF DELUSION

En el Gyeongseong de los años 30, un artista y una mujer enigmática se ven envueltos en una historia de obsesión, romance y horror psicológico con una atmósfera elegante y perturbadora.

Fecha de estreno a confirmar en Disney+

8. BRAVE NEW WORLD

Una actriz contemporánea es poseída por el espíritu de una mujer fatal de la era Joseon. Pasado y presente se cruzan en un relato de terror histórico, melodrama y deseo.

Estreno: Primera mitad de 2026

Plataforma a confirmar

9. HUMAN FROM TODAY

Una criatura mítica de nueve colas se convierte en humana tras un accidente. Fantasía ligera, romance y humor para explorar qué significa aprender a sentir desde cero.

Estreno: Primera mitad de 2026

Plataforma a confirmar

10. TO MY BELOVED THIEF

En la era Joseon, una ladrona justiciera y un príncipe intercambian identidades en una comedia de aventuras con romance, acción y mucho encanto.

Estreno: Primera mitad de 2026

Plataforma a confirmar

Con estos títulos, 2026 confirma que los K-dramas no solo mantienen su popularidad, sino que marcan agenda cultural, dominan la conversación en redes y se consolidan como contenido estratégico para las plataformas de streaming a nivel global. La ola coreana sigue avanzando, y viene con historias cada vez más ambiciosas.