"Pepillo" Origel revela que podría tener un hijo en Nueva York; nunca lo conoció

El periodista de espectáculos Juan José "Pepillo" Origel sorprendió al público al confesar que existe la posibilidad de que sea padre de un hijo que actualmente viviría en Nueva York, fruto de una relación que tuvo hace años con una mujer franco-canadiense.

Durante una entrevista con Yordi Rosado, el conductor habló con franqueza sobre su vida personal y reconoció que, aunque nunca estuvo en sus planes formar una familia ni tener hijos, una amiga le informó tiempo después que podría haber engendrado a un joven cuando vivía en Canadá.

"Según esto tuve un hijo, pero nunca lo conocí. Una amiga que vivía en Montreal se enteró que en la casa donde vivía había una muchacha que iba los sábados a ayudar con el aseo. Muy bonita, una francesa, era canadiense francesa, y tuve relaciones con ella. Después me dijeron que tuve un hijo y ahora me estaban diciendo que vive en Nueva York", relató Origel.

ENFOCADO EN DISFRUTAR SU INDEPENDENCIA

El comunicador dejó claro que nunca tuvo contacto con el supuesto hijo ni confirmó la información, pues regresó a México sin indagar más sobre el tema. Incluso expresó dudas sobre la veracidad de la historia y señaló que jamás volvió a saber algo al respecto.

Pepillo Origel también reiteró que no se visualiza como padre y que su proyecto de vida siempre ha estado enfocado en su carrera y en disfrutar su independencia. De hecho, comentó que en el futuro se ve viviendo en ciudades como Madrid, San Miguel de Allende o Silao, acompañado únicamente de sus perros.

Esta no es la primera vez que el tema sale a la luz. En su programa Con Permiso, que conduce junto a Martha Figueroa, el periodista bromeó en una ocasión sobre un reality show de famosos con sus hijos y lanzó el comentario: "Mi hijo anda perdido... el que anda en Estados Unidos".

Hasta ahora, Origel no ha manifestado interés en confirmar su paternidad ni en buscar un acercamiento con el joven que, de existir, viviría en territorio estadounidense.