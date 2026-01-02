Iron Maiden reacciona al homenaje a Eddie Munson en el emotivo final de Stranger Things

Este 31 de diciembre, tras 9 años de su estreno, Strangers Things llegó oficialmente a su final, con el estreno del último capítulo de la quinta temporada marcando el cierre definitivo. Sin embargo, su cierre no solo significó el adiós definitivo a una de las series más exitosas de Netflix, también detonó una ola de reacciones en redes sociales por parte de fans, actores y hasta bandas legendarias del rock.

Desde el estreno del episodio final, usuarios de todo el mundo compartieron escenas clave, mensajes de despedida y teorías sobre el cierre de la historia, consolidando a la serie como un fenómeno cultural que trascendió la pantalla. Una vez más, uno de los elementos que más llamó la atención fue el uso de la música como recurso narrativo.

IRON MAIDEN REACCIONA AL HOMENAJE A EDDIE MUNSON

En el último capítulo, este elemento volvió a cobrar fuerza, provocando que bandas y canciones clásicas fueran retomadas por nuevas generaciones de espectadores. Ante esto, Iron Maiden reaccionó públicamente a su aparición en el cierre de la serie.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), la banda británica publicó el mensaje: "Stranger Things SÍ sucedió... ¡y Eddie tuvo su momento! ¿Aún no has visto el final?", haciendo referencia directa al homenaje dedicado a Eddie Munson.

El personaje, interpretado por Joseph Quinn, murió en la cuarta temporada dentro del Upside Down, por lo que no tuvo un cierre personal en vida. Sin embargo, en el episodio final, la serie le rindió un tributo que conmovió a los seguidores. Eddie, presentado como el carismático líder del Hellfire Club, era un joven rebelde, apasionado por el metal y con una personalidad desafiante frente a la autoridad escolar.

Uno de sus deseos más recordados era que, al graduarse, le arrebataría el diploma al director para luego dedicarle un irreverente gesto de despedida. Aunque Eddie no pudo cumplirlo, Stranger Things permitió que ese anhelo se concretara de manera simbólica. En el capítulo final, Dustin Henderson retoma ese deseo y lo realiza en nombre de su amigo, sellando así un cierre emotivo y heroico.

El momento se volvió aún más poderoso gracias a la música: de fondo sonó The Trooper, uno de los temas más emblemáticos de Iron Maiden, consolidando a Eddie Munson como uno de los personajes más queridos de la serie y reafirmando el papel clave del rock en la narrativa que marcó el final de Stranger Things.