Farándula

Revelan arrestos por drogas de la hija de Tommy Lee Jones antes de su fallecimiento

Los reportes señalan que la joven tuvo varios enfrentamientos con la ley poco antes de ser encontrada sin vida ayer

Ene. 02, 2026
Se presume que pudo haber fallecido por consumo de drogas.
Una serie de problemas legales por presuntos delitos relacionados con drogas marcaron los últimos meses de vida de Victoria Jones, hija del actor Tommy Lee Jones, de acuerdo con información publicada por TMZ.

Los reportes señalan que la joven tuvo varios enfrentamientos con la ley poco antes de ser encontrada muerta, mientras las autoridades continúan investigando las causas de su deceso.

Según el medio estadounidense, el 26 de abril de 2025 agentes del condado de Napa acudieron a una residencia tras recibir un reporte. En el lugar, los oficiales detectaron señales que sugerían el consumo reciente de una sustancia ilícita.

De acuerdo con el informe policial citado por TMZ, Victoria reconoció ante los agentes haber consumido cocaína ese mismo día. Los oficiales también describieron un comportamiento alterado, con habla acelerada y movimientos inquietos.

El reporte indica que la joven se resistió al arresto, negándose a subir de manera voluntaria a la patrulla policial, lo que derivó en cargos adicionales. Finalmente, fue detenida por presuntamente encontrarse bajo los efectos de una sustancia controlada, posesión de la misma y por resistirse u obstruir a la autoridad.

imagen-cuerpo

SEGUNDO ARRESTO POR VIOLENCIA DOMÉSTICA

Dos meses después, el 13 de junio, Victoria fue arrestada nuevamente tras una llamada por un supuesto incidente de violencia doméstica. Un hombre denunció haber sido agredido durante una discusión que, según su versión, estaría relacionada con el consumo de drogas.

Aunque los agentes observaron una marca visible en el rostro del denunciante, Victoria negó haberlo golpeado. TMZ también señala que previamente habría estado involucrada en otro caso similar, en el que no se realizaron arrestos.

Victoria Jones fue encontrada muerta la madrugada del jueves en el hotel Fairmont San Francisco. De acuerdo con TMZ, el audio de la llamada de emergencia sugiere que la muerte podría estar relacionada con una sobredosis, aunque las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas oficiales.

César Leyva
César Leyva
