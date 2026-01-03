Artistas venezolanos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del 3 de enero de 2026 provocó una inmediata oleada de reacciones en redes sociales, especialmente entre artistas venezolanos que han manifestado públicamente su postura crítica hacia su gobierno. A través de mensajes, imágenes y videos, figuras del entretenimiento expresaron emoción, alivio y esperanza ante el hecho.

El cantante Carlos Baute fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que, aunque el país enfrentará momentos complejos, Venezuela "ya comenzó su camino hacia la libertad". Sus palabras generaron miles de reacciones entre seguidores que compartieron su optimismo.

Desde Instagram, Lele Pons difundió historias en las que llamó a la calma y a mantener la esperanza. La influencer y cantante reafirmó su postura contraria al régimen de Maduro y pidió a sus seguidores mantenerse unidos ante el nuevo escenario político.

Por su parte, Danny Ocean, conocido por su discurso firme contra el gobierno venezolano, optó por una reacción simbólica al publicar una imagen de la bandera nacional, gesto que fue interpretado como una celebración del momento histórico.

En el ámbito digital, el youtuber y escritor Dross calificó la captura como "una ocasión muy feliz" a través de un video corto, donde lanzó críticas directas al exmandatario y cerró con una broma que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción más emotiva fue la del influencer La Divaza, quien compartió un video visiblemente conmovido y acompañó su publicación con el mensaje "VENEZUELA ES LIBRE". El contenido generó una fuerte respuesta entre usuarios que celebraron el suceso.

Las publicaciones de estos artistas reflejan el impacto que el acontecimiento ha tenido en el mundo del entretenimiento y cómo las redes sociales se han convertido en el principal espacio de expresión ante uno de los momentos más relevantes para Venezuela en los últimos años.