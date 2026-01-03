  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Sábado, 3 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Farándula

Artistas venezolanos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro provoca reacciones intensas en artistas venezolanos en redes sociales.

Ene. 03, 2026
Artistas venezolanos reaccionan a la captura de Nicolás Maduro

La captura de Nicolás Maduro durante la madrugada del 3 de enero de 2026 provocó una inmediata oleada de reacciones en redes sociales, especialmente entre artistas venezolanos que han manifestado públicamente su postura crítica hacia su gobierno. A través de mensajes, imágenes y videos, figuras del entretenimiento expresaron emoción, alivio y esperanza ante el hecho.

El cantante Carlos Baute fue uno de los primeros en pronunciarse, asegurando que, aunque el país enfrentará momentos complejos, Venezuela "ya comenzó su camino hacia la libertad". Sus palabras generaron miles de reacciones entre seguidores que compartieron su optimismo.

Desde Instagram, Lele Pons difundió historias en las que llamó a la calma y a mantener la esperanza. La influencer y cantante reafirmó su postura contraria al régimen de Maduro y pidió a sus seguidores mantenerse unidos ante el nuevo escenario político.

imagen-cuerpo

Por su parte, Danny Ocean, conocido por su discurso firme contra el gobierno venezolano, optó por una reacción simbólica al publicar una imagen de la bandera nacional, gesto que fue interpretado como una celebración del momento histórico.

En el ámbito digital, el youtuber y escritor Dross calificó la captura como "una ocasión muy feliz" a través de un video corto, donde lanzó críticas directas al exmandatario y cerró con una broma que rápidamente se viralizó en redes sociales.

La reacción más emotiva fue la del influencer La Divaza, quien compartió un video visiblemente conmovido y acompañó su publicación con el mensaje "VENEZUELA ES LIBRE". El contenido generó una fuerte respuesta entre usuarios que celebraron el suceso.

Las publicaciones de estos artistas reflejan el impacto que el acontecimiento ha tenido en el mundo del entretenimiento y cómo las redes sociales se han convertido en el principal espacio de expresión ante uno de los momentos más relevantes para Venezuela en los últimos años.

Susana Rodríguez
Susana Rodríguez

Licenciada en Comercio Internacional con más de 27 años de experiencia como columnista en la sección de sociales. Complemento mi trabajo con la docencia universitaria y mi especialización en el área de espectáculos. Me he capacitado constantemente en redacción periodística y diseño gráfico, lo que enriquece mi labor profesional.

Contenido Relacionado
Fin de la lista negra: Cantantes que podrán regresar a Venezuela
Farándula

Fin de la lista negra: Cantantes que podrán regresar a Venezuela

Enero 03, 2026

La detención de Nicolás Maduro abre la posibilidad de un nuevo capítulo en la vida musical de Venezuela, con el levantamiento de la lista negra.

Revelan arrestos por drogas de la hija de Tommy Lee Jones antes de su fallecimiento
Farándula

Revelan arrestos por drogas de la hija de Tommy Lee Jones antes de su fallecimiento

Enero 02, 2026

Los reportes señalan que la joven tuvo varios enfrentamientos con la ley poco antes de ser encontrada sin vida ayer

Iron Maiden reacciona al homenaje a Eddie Munson en el emotivo final de Stranger Things
Farándula

Iron Maiden reacciona al homenaje a Eddie Munson en el emotivo final de Stranger Things

Enero 02, 2026

Desde el estreno del episodio final, usuarios compartieron escenas clave, mensajes de despedida y teorías sobre el cierre de la historia