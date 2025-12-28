Muere bebé de influencer en Navidad: segunda hija fallecida en menos de dos años, ¿qué ocurrió realmente?

La influencer y creadora de contenido Melissa Mae atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras anunciar la muerte de su hija menor, Molly, ocurrida en plena Navidad. La noticia fue compartida por la propia Melissa a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde expresó el profundo duelo que enfrenta junto a su esposo y su familia.

El fallecimiento ocurrió el 25 de diciembre, una fecha que suele estar ligada a celebraciones y reuniones familiares, pero que en esta ocasión quedó marcada por la tragedia. La pérdida fue tan repentina que, según relató, aún les resulta difícil asimilar lo sucedido.

UNA FAMILIA GOLPEADA NUEVAMENTE POR LA TRAGEDIA

Melissa Mae, es conocida en redes sociales por compartir momentos de su vida cotidiana y familiar, lo que le permitió construir una comunidad cercana y solidaria. Por ello, la noticia causó un fuerte impacto entre sus seguidores, quienes ya habían acompañado a la influencer en un duelo previo.

Molly, no solo era la hija menor, sino que también había mostrado tristeza en los últimos meses por la ausencia de su hermana mayor, Abigail, quien falleció tiempo atrás. De acuerdo con el mensaje de Melissa, la pequeña solía expresar cuánto extrañaba a su hermana, un sentimiento que ahora cobra un significado aún más doloroso para la familia.

En su testimonio, la influencer compartió que pensar en que Molly y Abigail están juntas le brinda un pequeño alivio en medio del sufrimiento. Aun así, reconoció que tanto ella como su esposo, Tom Carlton, se sienten emocionalmente devastados y sin fuerzas para enfrentar esta nueva pérdida.

Melissa describió el impacto emocional como abrumador, señalando que el dolor llegó antes de que pudieran procesar completamente la muerte de una de sus hijas. La familia, dijo, se encuentra en estado de shock tras una jornada marcada por la angustia y el trauma.

QUÉ SE SABE SOBRE LAS CAUSAS DE LAS MUERTES



Sobre las causas del fallecimiento, Melissa explicó que la muerte de Molly estaría relacionada con una condición cardíaca de origen genético. Esta misma afección podría haber sido la razón del deceso de Abigail, quien murió a los 9 años a causa de una sepsis en abril de 2024.

La influencer señaló que, a diferencia de su hija mayor, Molly pudo ser monitoreada en el hospital, lo que permitió a los médicos identificar posibles pistas sobre el origen del problema. Esta información, aunque dolorosa, ha dado a la familia una explicación que les ayuda a comprender mejor lo ocurrido.

Melissa Mae también informó que enfocará sus esfuerzos en cuidar la salud de sus otros dos hijos, Lily y Harry, y en realizar estudios genéticos para prevenir futuros riesgos. Finalmente, agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas por parte de sus seguidores, quienes se han solidarizado con su pérdida y el difícil momento que atraviesan.