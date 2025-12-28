Llamadas spam: descubre por qué es riesgoso responder, incluso por error

El crecimiento de las llamadas spam se ha convertido en una amenaza constante para la seguridad digital de los usuarios. Contestar una de estas llamadas, incluso por equivocación, puede abrir la puerta a fraudes, robo de datos personales y nuevas formas de engaño apoyadas en tecnología avanzada.

Cada vez más personas reciben llamadas sospechosas que aparentan ser de bancos, empresas o instituciones oficiales. Aunque muchas se cuelgan de inmediato, el simple acto de responder puede tener consecuencias que van más allá de una molestia momentánea.

QUÉ HACER SI RESPONDES UNA LLAMADA SOSPECHOSA



Si se contesta una llamada de spam por error, lo más recomendable es no hablar, no seguir instrucciones y colgar de inmediato. Bajo ninguna circunstancia se debe compartir información personal, bancaria o códigos de verificación. Después, es importante bloquear el número desde el teléfono y reportarlo en las plataformas disponibles en cada país. Muchos dispositivos también permiten silenciar llamadas de números desconocidos o activar filtros automáticos que ayudan a reducir este tipo de contactos no deseados.

Especialistas en ciberseguridad advierten que al contestar una llamada fraudulenta se confirma que el número está activo y pertenece a una persona real. Esto provoca que el usuario sea agregado a listas que circulan entre estafadores, lo que incrementa la cantidad de llamadas futuras.

Algunos delincuentes buscan provocar una conversación breve para grabar la voz del usuario. Estas grabaciones pueden ser utilizadas posteriormente en fraudes telefónicos más sofisticados, donde se intenta suplantar la identidad de la víctima frente a familiares o instituciones.

CÓMO IDENTIFICAR LLAMADAS DE ESTAFA



Existen señales claras que ayudan a reconocer una llamada spam. Números desconocidos, mensajes automatizados, solicitudes urgentes de información, promesas de premios o amenazas de cargos inmediatos deben considerarse alertas.

También es común que los estafadores utilicen técnicas para aparentar que llaman desde entidades confiables. Ante cualquier duda, lo mejor es no responder y verificar la información por canales oficiales.

Las compañías telefónicas y diversas aplicaciones ofrecen servicios de bloqueo de llamadas fraudulentas que se actualizan constantemente. Aunque no eliminan por completo el problema, sí reducen de forma significativa la frecuencia de estos intentos.

Evitar contestar llamadas desconocidas sigue siendo la medida más efectiva para reducir riesgos. Mantenerse informado, actuar con calma y desconfiar de cualquier solicitud inesperada son claves para proteger la privacidad, la identidad y el patrimonio frente al aumento de estafas telefónicas.