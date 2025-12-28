¿Te deprime terminar el año? Causas y consejos para sobrellevar el cierre de ciclo 2025

El cierre de un año suele presentarse como un momento de celebración, balances positivos y reuniones llenas de sonrisas. Sin embargo, esta narrativa no refleja la experiencia de todas las personas.

Para muchas, diciembre y los días previos al Año Nuevo pueden convertirse en una etapa emocionalmente compleja, marcada por tristeza, ansiedad, sensación de vacío o incluso síntomas depresivos. Y no, no es "drama innecesario": tiene explicaciones claras.

Durante estas fechas, se intensifican los rituales sociales y simbólicos. Se espera convivir, celebrar, agradecer y mostrarse feliz, lo que puede resultar abrumador cuando la realidad personal no coincide con ese ideal.

¿POR QUÉ EL FIN DE AÑO ENTRISTECE A ALGUNAS PERSONAS?

La presión por cumplir metas, cerrar ciclos "con éxito" y participar en encuentros familiares puede amplificar emociones que estuvieron contenidas durante el año.

La psiquiatra Graciela Moreschi explicó que las fiestas funcionan como un espejo emocional: exponen vínculos, ausencias y carencias.

En este contexto, la soledad se vuelve más visible, al igual que los conflictos familiares o la comparación con etapas pasadas, especialmente la infancia. La sensación de pertenencia puede diluirse con el tiempo, generando angustia cuando ya no se percibe a la familia como un espacio de contención.

Por su parte, el psiquiatra Rolando Salinas, jefe de Salud Mental del Hospital Alemán y profesor en la UCA, señala que la tristeza de fin de año no es un síndrome clínico, sino una reacción esperable ante un cambio simbólico de etapa.

El balance vital de lo logrado, lo perdido y lo postergado puede ser especialmente duro para quienes tienden a la autocrítica. A esto se suman factores como el estrés laboral, las presiones económicas y el cansancio acumulado.

Un elemento clave es la soledad no deseada. Cuando el entorno promueve una "obligación cultural" de felicidad y celebración, quienes no pueden o no desean participar de ese ideal pueden sentirse aún más aislados.

EL IMPACTO EMOCIONAL DEL FIN DE AÑO EN LAS PERSONAS MAYORES

En adultos mayores, el efecto emocional de las fiestas depende en gran medida de su red de apoyo. La psicóloga Emilce Schenk, coordinadora del Equipo Psicosocial de Centro Hirsch, advierte que en quienes tienen apoyos limitados pueden intensificarse la melancolía y la ansiedad.

Por ello, recomienda planificar estas fechas considerando sus posibilidades reales de compartir, respetando tiempos, energía y necesidades emocionales.

¿CÓMO SOBRELLEVAR LA TRISTEZA Y RECIBIR EL NUEVO AÑO?

Aceptar la tristeza como parte de la experiencia humana es el primer paso. Según Moreschi, estas emociones pueden ser señales útiles para revisar vínculos, hábitos y elecciones.

No se trata de taparlas, sino de escucharlas. Compararse con otros o con versiones pasadas de uno mismo suele ser injusto y poco realista.

En el caso de las personas mayores, la presencia, la escucha activa y el respeto por los límites físicos y emocionales son fundamentales. Y si la tristeza persiste o se intensifica, buscar acompañamiento profesional en salud mental no es una debilidad, sino una decisión responsable.

Salinas recuerda que las fiestas no nacieron como una exigencia de alegría superficial, sino como un rito de cierre y apertura: un tiempo de espera y promesa. Confundir alegría con sentido es un error común.

Agradecer lo vivido, permitir emociones auténticas y mantener una esperanza realista son claves para transitar el fin de año con mayor equilibrio emocional. Porque empezar de nuevo no siempre implica fuegos artificiales; a veces basta con honestidad emocional y un poco de autocompasión bien entendida.