Año Nuevo: ¿cómo proteger a perros y gatos del estrés que provoca la pirotecnia?

Las fiestas de Año Nuevo suelen asociarse con alegría, música y celebraciones familiares; sin embargo, para perros y gatos representan una etapa crítica marcada por el miedo y el estrés.

El uso de pirotecnia continúa siendo uno de los principales detonantes de crisis de ansiedad en las mascotas, al grado de provocar temblores, taquicardia, intentos de fuga y accidentes domésticos. Ante este panorama, veterinarios insisten en la importancia de anticiparse y aplicar medidas preventivas que ayuden a reducir el impacto de los fuegos artificiales en los animales de compañía.

¿CÓMO PROTEGER A PERROS Y GATOS DEL ESTRÉS QUE PROVOCA LA PIROTECNIA?

PREPARAR EL HOGAR, EL PRIMER PASO

Una de las principales recomendaciones es acondicionar previamente la casa para ofrecer un entorno seguro. Lo ideal es elegir una habitación sin acceso directo al exterior, cerrar puertas y ventanas, y colocar objetos familiares como su cama, mantas, juguetes, agua y alimento. De esta forma, la mascota contará con un refugio donde se sienta protegida durante los momentos de mayor ruido.

MANTENER LA CALMA Y EVITAR LA SOBREPROTECCIÓN

Mostrar nerviosismo o sobreproteger a la mascota puede reforzar su percepción de peligro. Por ello, se recomienda mantener una actitud tranquila, acompañar sin exagerar y ofrecer contacto solo si el animal lo busca, además de distraerlo con juegos o premios.

HERRAMIENTAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS

Entre las alternativas para disminuir la ansiedad se encuentran la música relajante o el ruido blanco, que ayudan a amortiguar los sonidos externos. En el caso de los gatos, también pueden utilizarse feromonas sintéticas o productos recomendados por veterinarios. Existen chalecos antiestrés y suplementos naturales, pero siempre deben probarse con anticipación y bajo supervisión profesional.

PREVENCIÓN DE FUGAS Y ATENCIÓN VETERINARIA

Colocar un collar con placa de identificación o contar con microchip actualizado es fundamental para facilitar la localización de la mascota en caso de escape. Asimismo, se recomienda bloquear zonas peligrosas del hogar y habilitar refugios improvisados con mantas o cajas.

Finalmente, los especialistas señalan que el uso de sedantes o medicamentos solo debe realizarse bajo prescripción veterinaria. La consulta preventiva, semanas antes de las fiestas, es clave si el animal ya ha presentado fobias en años anteriores.

Anticipación, información y compromiso familiar son esenciales para proteger el bienestar de perros y gatos durante las celebraciones de Año Nuevo y evitar que la pirotecnia se convierta en una experiencia traumática.