La diputada Ximena Figueroa desata la polémica luego de comprar mil roscas de reyes para revender

Por segundo año consecutivo, Ximena Figueroa volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras adquirir mil roscas de Reyes en un supermercado de Zapopan, Jalisco, para revenderlas en el estado de Colima. La acción, difundida por la propia emprendedora en redes sociales, generó críticas, defensas y un nuevo debate sobre las compras a gran escala en tiendas de membresía.

LA COMPRA MASIVA EN ZAPOPAN

La adquisición se realizó en la sucursal recién inaugurada ubicada sobre Periférico, en la colonia El Vigía. Desde ahí, las roscas fueron cargadas en un tráiler de doble remolque con destino a Manzanillo, Colima, en un operativo logístico que no pasó desapercibido entre clientes y usuarios de redes sociales.

Figueroa, ex candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, documentó el proceso y compartió videos que rápidamente se viralizaron.

ASÍ ANUNCIÓ LA REVENTA EN REDES SOCIALES

Fue la propia Ximena Figueroa quien dio a conocer la compra y el traslado del producto. En un video grabado dentro del establecimiento, explicó que se encontraba en el Costco de Guadalajara con el objetivo de llevar las tradicionales roscas hasta Manzanillo.

Las imágenes mostraron tanto la compra como la organización del traslado, lo que provocó reacciones divididas entre quienes celebraron su iniciativa comercial y quienes la criticaron por acaparar un producto de temporada.

CUÁNTAS ROSCAS COMPRÓ Y CUÁNTO INVIRTIÓ

De acuerdo con la información compartida, la emprendedora adquirió un total de mil roscas de Reyes. Cada una tuvo un precio de 429 pesos, lo que representó una inversión cercana a los 429 mil pesos.

Posteriormente, las roscas fueron revendidas en 599 pesos cada una, bajo un esquema de preventa en Manzanillo. La estrategia permitió que gran parte del producto ya tuviera comprador antes de su llegada.

ASÍ FUE LA ENTREGA EN MANZANILLO

Este domingo, Figueroa publicó nuevas imágenes donde se observan cientos de roscas listas para ser entregadas. En su mensaje a los clientes, informó que los pedidos ya estaban disponibles y que quedaban pocas piezas tradicionales.

Las publicaciones confirmaron que la mayoría de las roscas ya habían sido vendidas previamente, lo que cerró el ciclo comercial de la operación.

POR QUÉ LA LLAMAN LA ´REINA DEL COSTCO´

Ximena Figueroa participó en el certamen Miss Trans Nacional México 2025 y, a partir de esa experiencia, comenzó a autonombrarse como la "Reina del Costco". El apodo ha sido reforzado por este tipo de acciones comerciales que suele compartir abiertamente en redes sociales.

LA POLÉMICA CON SOCIOS DEL CLUB DE MEMBRESÍA

La inconformidad no es nueva. En 2025, Figueroa realizó una compra similar que también se volvió viral. En aquella ocasión, varios socios del club de precios manifestaron su molestia al no encontrar roscas disponibles para consumo familiar.

Algunos clientes señalaron que pagan una membresía anual con la expectativa de acceder a productos de temporada, y que las compras masivas les impiden hacerlo tanto este año como el anterior.

EL DEBATE QUE DEJA EL CASO

El episodio reavivó la discusión sobre la reventa de productos adquiridos en tiendas de membresía y el impacto que estas prácticas tienen en otros consumidores. Para muchos, el tema va más allá de un negocio rentable y toca aspectos de acceso equitativo, uso de la membresía y responsabilidad entre clientes.

Mientras tanto, Ximena Figueroa continúa generando conversación y visibilidad, consolidando una estrategia que, aunque polémica, vuelve a colocarla en el centro de la atención pública.