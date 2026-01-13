  • 24° C
Nacional / México

Máynez exige a Profeco transparencia en venta de boletos para los conciertos de BTS en México

El político dijo que actúa en su calidad de ciudadano y consumidor, preocupado por la manera en la que se organizan los procesos de las boleteras

Ene. 13, 2026
El anuncio de los conciertos de BTS en la Ciudad de México para el próximo mes de mayo, en el Estadio GNP Seguros, no solo desató la euforia del fandom, sino que también encendió una alerta en el ámbito político y de protección al consumidor.

MÁYNEZ EXIGE CLARIDAD A PROFECO EN LA VENTA DE BOLETOS PARA BTS EN MÉXICO

Ante la magnitud del evento y el historial de polémicas en la venta de boletos en México, Jorge Álvarez Máynez presentó una solicitud formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para exigir reglas claras, precios transparentes y condiciones justas antes de que inicie la comercialización de entradas.

A través de un escrito dirigido al titular de Profeco, el político pidió que se publiquen con anticipación los precios oficiales de los boletos, los cargos adicionales, los mapas de asientos y todas las condiciones de venta.

El objetivo, subrayó, es que las personas consumidoras cuenten con información veraz y completa desde el primer momento, evitando confusiones, cargos sorpresa o prácticas que puedan considerarse abusivas.

En el documento, Álvarez Máynez dejó claro que actúa en su calidad de ciudadano y consumidor potencial, preocupado por la manera en la que se organizan los procesos de venta de espectáculos de alta demanda.

"Lo anterior se formula en mi carácter de ciudadano y de persona consumidora potencial interesado en que los procesos de comercialización de boletos para eventos masivos se realicen bajo condiciones de transparencia, equidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de las personas consumidoras", se lee en el escrito.

La solicitud también pide a Profeco una vigilancia preventiva del proceso de boletaje, tomando en cuenta que los conciertos de BTS movilizarán a decenas de miles de personas de todo el país.

CONTROVERSIAS ENTRE PROFECO Y TICKETMASTER

Para muchos fans, este tipo de eventos implica gastos elevados en transporte, hospedaje y boletos, por lo que cualquier irregularidad en la venta representa un golpe directo a su economía.

El contexto de esta petición no es menor. En los últimos años, la plataforma Ticketmaster ha enfrentado una creciente ola de críticas por presuntas prácticas irregulares, especialmente en eventos de alta demanda.

Usuarios y exempleados han señalado que los sistemas de venta, combinados con la presión por conseguir entradas, han favorecido fenómenos como el acaparamiento, la duplicación de boletos y la reventa a precios inflados.

Uno de los casos más polémicos involucró testimonios de trabajadores que afirmaron que entradas terminaban en manos de revendedores incluso cuando el sistema aún mostraba disponibilidad, lo que sembró dudas sobre la integridad de los procesos internos.

A esto se suman quejas de consumidores por comisiones poco claras, cobros adicionales difíciles de justificar y procesos de reembolso que se convierten en auténticos laberintos burocráticos.

En ese escenario, la intervención de Profeco podría ser clave para garantizar que la venta de boletos para BTS se realice bajo reglas justas y transparentes.

Para miles de fans mexicanos, la expectativa no es solo ver a su grupo favorito, sino hacerlo sin sentir que el sistema juega en su contra y ser víctimas de cargos excesivos que vulneran sus derechos como consumidores.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


