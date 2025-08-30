Profeco emite alerta por fallo en más de 400 motocicletas Harley-Davidson

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido un comunicado sobre fallas en motocicletas de la marca Harley-Davidson, la dependencia ha señalado que han sido más de 400 modelos los que han presentado un fallo que puede aumentar el riesgo de accidentes por lo que se llama a los dueños de estas motocicletas asistir a una revisión.

Fue por medio de un reciente comunicado que la procuraduría y Harley-Davidson de México emitieron una alerta de seguridad. Con el fin de asegurar la salud de los conductores; se ha explicado el posible fallo de los modelos, además de compartir las posibles motocicletas que podrían presentar este error.

PROFECO SEÑALA MOTOCICLETAS DE HARLEY-DAVIDSON PRESENTAN FALLOS

La Profeco señaló que son 498 motocicletas de la marca Harley-Davidson que podrían presentar una posible falla en el amortiguador trasero que podría aumentar el riesgo de accidentes. La campaña de revisión afecta a siete modelos, fabricadas en diferentes años; estos son:

FLHC (2018)

FLHCS (2018)

FLHCSANV (2018)

FLDE (2018)

FXLRS (2020)

FLHCSANV (120TH ANNIVERSARY) (2023)

FXLRST (2024)

El riesgo consiste en que el soporte de montaje del ajustador de precarga del amortiguador trasero podría fracturarse con el uso normal. Si esta pieza se rompe, podría entrar en contacto con el neumático trasero, provocando una pérdida repentina de presión en la llanta; está situación podría comprometer la estabilidad de la motocicleta y aumentar la posibilidad de un accidente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR PARTE DE HARLEY-DAVIDSON

Harley-Davidson de México se compromete a realizar la reparación y corrección de esta condición sin costo alguno para los propietarios de las motocicletas afectadas, la Profeco ha señalado que la empresa contactará a los dueños de las unidades involucradas por correo electrónico.

Aunado a esto, los consumidores también pueden verificar si su motocicleta está incluida en esta campaña de revisión utilizando el Número de Identificación Vehicular (VIN) en el sitio web oficial de Harley-Davidson. Además, pueden dirigirse a los distribuidores autorizados para recibir asistencia.