Muere niña de 4 años atropellada en una glorieta; bailaba en la calle por unas monedas

Una nena de tan solo cuatro años de edad, que no debía estar en la calle, sino en su casa o en una guardería, perdió la vida fatídicamente en el estado de Morelos, luego de que un camión de reparto pasara por encima de su cuerpo y le arrancara la existencia.

Los lamentables hechos se registraron alrededor de las 18:00 horas del miércoles 27 de agosto, en la avenida Plan de Ayala, en la Glorieta de la Luna, en la Ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, un cruce muy transitado.

LA TRAGEDIA

En el lugar, todos los días una familia de origen indígena se apostaba en el referido crucero, pues se ganaba la vida bailando entre los carros a cambio de unas monedas.

Reproducían la música con una bocina mediana; en ese ínter, el grupo de bailarines y la niña ejecutaban su acto; al término pedían unas monedas.

La niñita bailaba con un grupo de adultos, cuando el semáforo durante el cambio de luces; sin embargo, en un momento dado, el chofer de un camión de reparto no vio a la niñita entre los carros, por lo que emprendió la marcha.

Las ruedas del pesado vehículo pasaron por encima de la infanta, lo que le provocó que perdiera la vida de manera instantánea.

Al ver la magnitud de la tragedia, algunos transeúntes impidieron que el operador del camión huyera, en tanto que otros pedían auxilio y la presencia de Elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca, y para cuando llegaron los paramédicos, la niña no contaba con signos vitales.

Autoridades detuvieron en el lugar tanto al conductor del camión, como a la tía de la niña, pues estaba bajo sus cuidados al momento del incidente; el cargo que se le impute podría ser omisión de cuidados.

LA MENOR FUE ABANDONADA POR SU MAMÁ

De acuerdo con información, la tía de la pequeña explicó que la nena estaba a su cargo desde hace siete meses, cuando su madre la abandonó.

Comerciantes y vecinos del sector señalaron que ya les habían dicho que, al bailar en el crucero, la niña estaba en riesgo debido a su edad y estatura, ya que no alcanzaba a ser vista por los automovilistas.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) las investigaciones; en caso de hallar responsables, se les imputarían delitos como homicidio culposo y omisión de cuidados.